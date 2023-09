„Nokia X30 5G“ kaina Indijoje sumažinta: štai ką reikia žinoti

By

Neseniai „Nokia“ paskelbė smarkiai sumažinusi savo „Nokia X30 5G“ išmaniojo telefono kainą Indijoje. Bendrovė sumažino telefono kainą Rs. 12,000 30, todėl jis tampa prieinamesnis vartotojams. „Nokia X5 XNUMXG“ pasižymi įspūdingomis specifikacijomis ir funkcijomis, todėl tai yra pageidautina išmaniųjų telefonų naudotojų parinktis.

„Nokia X30 5G“ turi 6.43 colio „Full HD+“ AMOLED ekraną, kurio atnaujinimo dažnis yra 90 Hz. Jį maitina aštuonių branduolių Snapdragon 695 5G mikroschemų rinkinys, užtikrinantis greitą ir efektyvų veikimą. Telefone yra 8 GB RAM ir 256 GB vidinė saugykla, užtikrinanti pakankamai vietos visiems failams ir programoms.

Kalbant apie fotoaparato galimybes, „Nokia X30 5G“ gali pasigirti dviguba galine kamera su 50 megapikselių „PureView“ pirminiu jutikliu ir 13 megapikselių itin plataus kampo antriniu jutikliu. Asmenukėms ir vaizdo pokalbiams telefone yra 16 megapikselių priekinė šaudyklė.

„Nokia X30 5G“ ryšio parinktys apima 5G, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, NFC, GPS ir C tipo USB prievadą. Telefone taip pat yra ekrane esantis pirštų atspaudų jutiklis, užtikrinantis didesnį saugumą. Be to, jis turi IP67 atsparumo dulkėms ir vandeniui reitingą, užtikrinantį ilgaamžiškumą įvairiose aplinkose.

„Nokia X30 5G“ turi 4,200 33 mAh talpos bateriją, kuri palaiko XNUMX W greitąjį įkrovimą. Tai reiškia, kad galite greitai įkrauti įrenginį ir palaikyti ryšį visą dieną, nesijaudindami dėl akumuliatoriaus veikimo laiko.

Dėl savo elegantiško dizaino, įspūdingų specifikacijų ir dabar prieinamos kainos „Nokia X30 5G“ siūlo puikų kainos ir kokybės santykį. Galima rinktis iš „Cloudy Blue“ ir „Ice White“ spalvų.

