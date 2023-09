Pranešama, kad „Gamescom 2023“ už uždarų durų buvo atskleistas „Nintendo Switch“ įpėdinis

Remiantis „Eurogamer“ pranešimu, „Nintendo Switch“ konsolės įpėdinis buvo pristatytas „Gamescom 2023“ už uždarų durų. Nors „Eurogamer“ neturėjo galimybės patys to išbandyti, manoma, kad keliems partnerių kūrėjams buvo suteikta galimybė konsolės žvilgsnis tam tikra forma.

Vienas iš svarbiausių demonstravimo momentų buvo „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ versija, specialiai sukurta siekiant parodyti gandų sklindančio „Switch 2“ veikimo galimybes. Tačiau daugiau informacijos apie šią tariamą technologijų demonstracinę versiją nebuvo gauta. atskleista šiuo metu.

Šis būdas naudoti patobulintą esamo žaidimo versiją, kad būtų parodytas geresnis našumas, primena „Sony Interactive Entertainment“ strategiją iki „PlayStation 5“ pristatymo, kai jie demonstravo greitesnį „Marvel's Spider-Man“ įkėlimo laiką „PlayStation 4“.

Nepaisant gandų, susijusių su „Nintendo Switch“ įpėdiniu, bendrovė dar oficialiai nepatvirtino savo egzistavimo ar jokių galimų funkcijų, tokių kaip geresnis našumas, 4K raiška ar atgalinis suderinamumas. Pramonės ataskaitos rodo, kad „Nintendo“ ruošiasi didesniam viešam atskleidimui 2024 m., tačiau kol kas tai tebėra spėliojama.

Nors diskusijos apie „Nintendo Switch“ dažnai sukosi apie tai, kad konsolė pasiekia savo įprasto gyvavimo ciklo pabaigą, „Nintendo“ ir toliau patiria didelę sėkmę naudodama „Switch“. Pasak „Nintendo of America“ prezidento Dougo Bowserio, šią sėkmę lemia unikalus hibridinis konsolės dizainas ir didelė populiarių žaidimų serija.

Atsižvelgiant į nuolatinę „Nintendo Switch“ sėkmę ir būsimus kuriamus pavadinimus, tokius kaip „Detective Pikachu Returns“, „Super Mario Bros. Wonder“, „Super Mario RPG“ ir „Princess Peach“ žaidimą be pavadinimo, žaidėjams vis dar yra daug galimybių sudominti originalųjį „Switch“ .

Tačiau išleidus šiuos pavadinimus, konsolės ateitis tampa neaiški. Nors tariamas „Gamescom 2023“ susitikimas už uždarų durų rodo, kad „Nintendo“ artimiausiu metu planuoja pokyčius, lieka klausimų, ką turės kita „Nintendo“ konsolė ir ar ji pasirodys 2024 m. Laikui bėgant, Tikimasi, kad atsiras daugiau informacijos, kuri suteiks aiškesnį vaizdą apie „Nintendo“ ateities planus.

Apibrėžimai:

1. Eurogamer – populiari vaizdo žaidimų žurnalistikos svetainė, žinoma dėl išsamios žaidimų pramonės aprėpties ir analizės.

2. Gamescom – kasmetinė vaizdo žaidimų mugė, vykstanti Vokietijoje, žinoma dėl savo pristatymų ir būsimų žaidimų bei konsolių atskleidimo.

3. PlayStation 5 – naujausia „Sony Interactive Entertainment“ išleista žaidimų konsolė, siūlanti patobulintą grafiką, greitesnį našumą ir naujas funkcijas, palyginti su jos pirmtaku „PlayStation 4“.

4. „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ – veiksmo nuotykių žaidimas, kurį sukūrė ir išleido „Nintendo“, žinomas dėl savo atviro pasaulio tyrinėjimo ir naujoviškos žaidimo mechanikos.

5. Marvel's Spider-Man – populiarus superherojų žaidimas, kurį sukūrė Insomniac Games ir išleido Sony Interactive Entertainment, demonstruojantis PlayStation 5 galimybes su patobulintu įkėlimo laiku.

6. 4K raiška – maždaug 3840×2160 pikselių ekrano skiriamoji geba, užtikrinanti aukštesnį detalumo ir aiškumo lygį, lyginant su žemesne raiška.

7. Atgalinis suderinamumas – žaidimų konsolės galimybė žaisti ankstesnių kartų ar platformų žaidimus.

8. Dougas Bowseris – Nintendo of America prezidentas, atsakingas už įmonės veiklos Šiaurės Amerikos rinkoje priežiūrą.

Šaltiniai:

– „Eurogamer“ (https://www.eurogamer.net/)