Naktis pragaro vartuose: Survival Horror FPS dabar pasiekiama konsolėje

By

Konsolių žaidėjai dabar gali patirti siaubingą jaudulį „Night At the Gates of Hell“, kurį sukūrė „Puppet Combo“ ir „Black Eyed Priest“. Anksčiau išleistas asmeniniame kompiuteryje, žaidimas dabar pasiekiamas PlayStation 4, PlayStation 5 ir Nintendo Switch.

Įkvėptas itališkų Lucio Fulci ir Bruno Mattei filmų apie zombius, taip pat PS1 eros audros ir neoninės disko atmosferos, „Naktis pragaro vartuose“ yra išgyvenimo siaubo FPS, panardinantis žaidėjus į postapokaliptinį pasaulį.

Pagrindinis veikėjas Deividas yra tylus vyras, neseniai netekęs sutuoktinio ir gyvenantis savo bute pajūryje. Staiga jo miestą užklumpa zombių protrūkis, priversdamas Davidą mesti įprastą gyvenimą ir griebtis ginklo prieš nemirių minias.

Norėdami išgyventi ir galiausiai atskleisti tiesą už apokalipsės, žaidėjai turi spręsti galvosūkius, ieškoti išteklių ir panaudoti įvairius ginklus, kad strategiškai pašalintų zombius. Panašiai kaip ir Fulci kūriniuose, vienintelis būdas nugalėti šiuos monstrus yra tikslus šūvis į galvą.

Žaidimas siūlo įtemptą ir intensyvų potyrį, kai žaidėjai naršo per nuniokotą miestą ir pakeliui susiduria su kitais išgyvenusiais. Bendradarbiavimas ir komandinis darbas yra gyvybiškai svarbūs norint įveikti iššūkius ir drąsiai pabėgti.

Jei esate kompiuterinių žaidimų žaidėjas, „Night At the Gates of Hell“ vis dar galima rasti „Steam“, kad galėtumėte žaisti.

Šaltiniai: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Apibrėžimai:

– Survival Horror FPS: vaizdo žaidimų žanras, kuriame derinami išgyvenimo siaubo ir pirmojo asmens šaudyklės elementai, kur žaidėjai turi naršyti grėsmingoje ir pavojingoje aplinkoje kovodami su priešais.

– Lucio Fulci: italų kino režisierius, žinomas dėl savo darbų siaubo žanre, ypač filmais apie zombius.

– Bruno Mattei: italų kino režisierius, žinomas dėl savo indėlio į Italijos eksploatacinį kiną, įskaitant filmus apie zombius.