Būsimas „Apple“ produkto renginys: ko tikėtis

By

„Apple“ antradienį surengs įprastą produktų renginį, kuriame labai tikimasi, kad bendrovė pristatys savo naujausius išmaniuosius telefonus. Nors kai kurios detalės apie būsimus „iPhone“ buvo nutekintos, „Apple“ yra žinoma, kad nustebina savo auditoriją netikėtais pranešimais. Renginys bus tiesiogiai transliuojamas „Apple“ svetainėje, o jo pradžia – 6 val. Airijos laiku.

Tikimasi, kad „iPhone 15“ bus renginio akcentas. Numatyti keturi skirtingi modeliai: „iPhone 15“, „15 Plus“, „15 Pro“ ir „15 Pro Max“. Tikimasi, kad ekrano dydžiai išliks tokie patys kaip ir ankstesniuose modeliuose – atitinkamai 6.1 colio ir 6.7 colio. „Pro“ modeliai gali būti perdaryti, galbūt bus lengvesni ir plonesni, o ne nerūdijančio plieno, o titano. Tikimasi, kad fotoaparato galimybės taip pat pagerės, o „Pro Max“ modelyje bus galima periskopo kamera, kuri leis pagerinti priartinimo galimybes.

Kitas reikšmingas „iPhone 15“ asortimento pokytis – numatomas perėjimas nuo žaibiško įkrovimo prievado prie USB C. Šį pakeitimą paskatino ES siekis sukurti standartizuotus įkrovimo prievadus ir tikėtina, kad jis bus įgyvendintas visuose „iPhone 15“ modeliuose. „IPhone“ šone esantis nutildymo jungiklis taip pat gali būti pakeistas, galbūt tapdamas veiksmo mygtuku, leidžiančiu priskirti sparčiuosius klavišus.

Be „iPhone 15“, „Apple“ gali pristatyti „Apple Watch Series 9“ ir „AirPods“ naujinius. Tikimasi, kad „Apple Watch Series 9“ bus šiek tiek patobulinta, įskaitant naują S9 lustą, užtikrinantį geresnį veikimą ir potencialiai pailgintą baterijos veikimo laiką. Išsamios informacijos apie „Apple“ nuotykiams skirto laikrodžio „Ultra“ seriją lieka nedaug. Kalbant apie „AirPods“, bet kokie atnaujinimai greičiausiai bus skirti korpusui, ypač žaibo jungties pakeitimui USB C. Taip pat spėjama, kad „AirPods Max“ naujinimas, kuris nebuvo atnaujintas nuo jų pristatymo 2020 m. bus matomas dėl ES USB C reikalavimo ausinėms iki 2024 m.

Šaltiniai:

– „Apple“ išleidžia avarinį pataisą po „Pegasus“ šnipinėjimo programos pažeidimo

– Europos akcijos vėl krenta, kai „Apple“ sveria JAV akcijas

– Kodėl „iPhone“ dizainas nebėra auksinis naudojimo patogumo standartas

– Fintan O'Toole: miglotos sąsajos tarp jūsų iPhone, mūsų mokesčių ir įmonių, dirbančių Karlove