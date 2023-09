NBA 2K24 sulaukia kompiuterinių žaidėjų atsako ir tapo antru prasčiausiai įvertintu žaidimu Steam

Neseniai išleista NBA 2K24, naujausia ilgai trunkančios krepšinio serijos dalis, kurią sukūrė 2K, sulaukė didžiulės kompiuterių žaidėjų kritikos, todėl „Steam“ sulaukė neigiamų atsiliepimų antplūdžio. Todėl pagal Steam 2 žaidimas dabar yra antras prasčiausiai peržiūrėtas žaidimas platformoje, iškart po Overwatch 250.

Atsparumas kyla dėl to, kad NBA 2K24 kompiuterinė versija yra pagrįsta PlayStation 4 ir Xbox One žaidimo versijomis, o ne pažangesnėmis PlayStation 5 ir Xbox Series X/S versijomis. Dėl šio sprendimo PC leidimas vizualiai trūko ir neturi reikšmingų patobulinimų, palyginti su praėjusių metų leidimu. Be to, asmeninio kompiuterio versijoje nėra tam tikrų funkcijų, skirtų naujesnėms konsolių versijoms.

Pavyzdžiui, oficiali žaidimo svetainė pabrėžia tokias funkcijas kaip „ProPLAY“, kuri sklandžiai įtraukia tikrą NBA filmuotą medžiagą į NBA 2K24 žaidimą, taip pat suasmenintą karjeros režimą „The W“. Deja, šias funkcijas gali pasiekti tik „PlayStation 5“ ir „Xbox“ žaidėjai. Serija X/S, todėl kompiuterių žaidėjai jaučiasi atstumti.

Atsiliepimai apie „Steam“ išreiškia žaidėjų nusivylimą. Daugelis atkreipia dėmesį į tai, kad žaidimo eiga ir animacijos beveik nepasikeitė nuo ankstesnių iteracijų. Vienas žaidėjas teigia: „Pagrindinis meniu ir parko tekstūros kaip visada atrodo labai pigiai“. Kitoje apžvalgoje pabrėžiamas pastangų trūkumas, įdėtas kuriant asmeninio kompiuterio versiją, lyginant ją su konsoline versija ir išreiškiant nusivylimą dėl praleistų galimybių prilygti naujos kartos versijoms.

Kritika taip pat nukreipta į mikrotransakcijų įtraukimą į NBA 2K24 – žaidimą, už kurį žaidėjai jau sumokėjo visą kainą. Neigiami komentarai apie tokias platformas kaip „Reddit“ mini, kaip žaidime naudojamos įvairios mikrotransakcijų taktikos, o tai dar labiau padidina žaidėjų nepasitenkinimą.

Iki šiol 2K nesprendė problemų, susijusių su asmeninio kompiuterio versija, ar nepateikė jokios informacijos apie galimus žaidimo tobulinimo atnaujinimus.

Apibrėžimai:

– Mikrotransakcijos: pirkiniai žaidime, leidžiantys žaidėjams pirkti virtualias prekes ar funkcijas realiais pinigais.

– „PlayStation 4“ (PS4): „Sony“ sukurta žaidimų konsolė.

– „Xbox One“: „Microsoft“ sukurta žaidimų konsolė.

– PlayStation 5 (PS5): naujausia Sony žaidimų konsolė, pakeitusi PS4.

– „Xbox Series X/S“: naujausios „Microsoft“ žaidimų konsolės, pakeičiančios „Xbox One“.

Šaltiniai: Steam 250, Eurogamer