„Microsoft“ pristato „Copilot“ autorių teisių įsipareigojimą apsaugoti vartotojus

„Microsoft“ neseniai paskelbė „Copilot“ autorių teisių įsipareigojimą, kuriuo siekiama apsaugoti „Copilot“ klientus nuo ieškinių dėl autorių teisių pažeidimo. Pagal šį įsipareigojimą, jei trečioji šalis paduoda komercinį klientą į teismą dėl autorių teisių pažeidimo, susijusio su „Microsoft“ antrinių pilotų naudojimu arba jų generuojama produkcija, „Microsoft“ imsis teisinės gynybos ir padengs visus nuostolius bei teisinius mokesčius.

Iniciatyva apima įvairias paslaugas, įskaitant „Microsoft 365 Copilot for Word“, „Excel“, „PowerPoint“, „GitHub Copilot“ ir „Bing Chat Enterprise“. „Microsoft“ nori suteikti aiškumo klientams, kurie naudojasi „Copilot“ paslaugomis ir jų gaminama produkcija, užtikrindama, kad jiems nereikės jaudintis dėl galimų pretenzijų dėl autorių teisių.

„Microsoft“ pripažįsta susirūpinimą dėl autorių teisių naudojant generatyvinę AI išvestį. Autoriai ir menininkai natūraliai nerimauja dėl to, kaip jų darbai naudojami mokant dirbtinio intelekto modelius. Tačiau „Microsoft“ nori išspręsti šias problemas prisiimdama atsakomybę už bet kokią teisinę riziką, susijusią su autorių teisių iššūkiais.

Šis įsipareigojimas ypač vertas dėmesio, nes pati „Microsoft“ praėjusiais metais susidūrė su „Copilot“ ieškiniu dėl autorių teisių. Ieškinyje buvo teigiama, kad „Microsoft“, „GitHub“ ir partneris „OpenAI“ nubraukė viešąjį kodą, kad išmokytų savo mašininio mokymosi modelį, „Codex“ ir „Copilot“ programavimo asistentą. „Microsoft“ mano, kad ieškinyje nenurodomi jokie autorių teisių saugomi kūriniai, kurie buvo netinkamai naudojami, ir pabrėžiama sąžiningo naudojimo koncepcija, leidžianti tam tikrose situacijose nelicencijuoti autorių teisių saugomų kūrinių naudojimą.

„Microsoft“ pabrėžia savo jautrumą autorių rūpesčiams ir pripažįsta, kad generatyvus AI kelia naujų viešosios politikos problemų. Bendrovė tvirtina, kad labai svarbu, kad autoriai kontroliuotų savo teises pagal autorių teisių įstatymą ir gautų teisingą atlygį už savo kūrybą.

Be to, „Microsoft“ įdiegė filtrus ir kitas technologijas, kad sumažintų tikimybę, kad „Copilots“ generuos pažeidžiantį turinį. Norėdami gauti žalos atlyginimą, klientai turi naudoti pateiktus apsauginius turėklus ir turinio filtrus. Be to, klientai negali įvesti duomenų į Copilot paslaugą, jei neturi atitinkamų teisių ja naudotis.

Svarbu pažymėti, kad „Microsoft“ „Copilot“ autorių teisių įsipareigojimas neturi įtakos bendrovės požiūriui į intelektinės nuosavybės teises teikiant „Copilot“ paslaugas.

