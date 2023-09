Pristatome „Xbox Mastercard“: žaidėjų svajonių kortelę, skirtą „Xbox Insiders“.

By

„Microsoft“ ką tik paskelbė, kad pristato „Xbox Mastercard“ – kreditinę kortelę, skirtą „Xbox Insiders“ JAV. Šis netikėtas žingsnis leidžia žaidėjams uždirbti kortelių taškų už kiekvieną pirkinį ir išpirkti juos žaidimams ir kitiems xbox.com daiktams.

„Xbox Mastercard“, kurią išleido „Barclays“, neapmokestinama be metinio mokesčio ir bus prieinama „Xbox Insiders“, gyvenantiems žemyninėje JAV, Aliaskoje ir Havajuose. Nuo rugsėjo 21 d. norintys gali kreiptis dėl kortelės, kuri bus išleidžiama bangomis visą rudens sezoną.

Kortelių turėtojai gaus kortelių taškų už kiekvieną išleistą dolerį. Įsigiję tinkamus produktus iš „Microsoft Store“ gausite 5 kartus daugiau kortelės taškų, o naudodamiesi maitinimo pristatymo paslaugomis, pvz., „Grubhub“ ir „DoorDash“, arba srautinio perdavimo paslaugomis, pvz., „Netflix“ ir „Disney+“, gausite 3 kartus daugiau kortelės taškų. Už kasdienius pirkinius kortelių turėtojai gaus 1x kortelės taškus.

Be šių apdovanojimų, „Microsoft“ taip pat siūlo keletą viliojančių privalumų. Pirmą kartą pirkdami gausite 5,000 kortelės taškų, ty 50 USD. Be to, nauji „Xbox Game Pass“ naudotojai pirmą kartą pirkdami gaus trijų mėnesių „Xbox Game Pass Ultimate“ abonementą arba turės galimybę padovanoti jį draugui.

Kaip ir bet kurios kredito kortelės atveju, svarbu atsižvelgti į metinę procentinę normą (APR). „Xbox Mastercard“ siūlo tris parinktis: 20.99%, 26.99% arba 31.99%, priklausomai nuo kortelės turėtojo kreditingumo.

Nors žaidėjai tikėjosi daugiau „Xbox Game Pass“ naujienų, „Xbox Mastercard“ pristatymas suteikia įdomią galimybę „Xbox Insiders“ mėgautis papildomomis privilegijomis ir apdovanojimais. Netrukus pateikite paraišką, kad padidintumėte savo žaidimų patirtį!

