MediaTek pristato Dimensity 7200 Ultra procesorių su pažangiomis funkcijomis

„MediaTek“ neseniai Kinijoje pristatė savo naujausią procesorių „Dimension 7200 Ultra“. Šis naujas mikroschemų rinkinys, veikiantis kaip atnaujinta anksčiau išleisto Dimensity 7200 lusto versija, pasižymi geresniu našumu ir funkcijomis. Dimensity 7200 Ultra sukurtas naudojant pažangiausią TSMC 4 nm procesą, žadantis didesnį efektyvumą ir galios valdymą.

Šį aštuonių branduolių procesorių sudaro du ARM Cortex A715 branduoliai, kurių taktinis dažnis yra 2.8 GHz, ir šeši Cortex A510 branduoliai, veikiantys 2 GHz dažniu. Prie mikroschemų rinkinio pridedamas Mali-G610 GPU, užtikrinantis išskirtines grafikos galimybes. Jis palaiko ir LPDDR4x, ir LPDDR5 RAM, užtikrindamas sklandų kelių užduočių atlikimą ir greitą programų paleidimą.

Dimensity 7200 Ultra sukurtas palaikyti kameras su įspūdinga raiška iki 200MP. Be to, jis leidžia įrašyti 4K vaizdo įrašą 30 kadrų per sekundę greičiu ir Full HD+ ekranus su 144 Hz atnaujinimo dažniu. „MediaTek“ įtraukė savo penktosios kartos „MediaTek APU 650“, kad būtų galima efektyviai apdoroti dirbtinį intelektą, o „Imagiq 765 IPT“ palengvina 14 bitų HDR vaizdo apdorojimą.

Kaip su 5G suderinamas mikroschemų rinkinys, Dimensity 7200 Ultra palaiko dvigubą 5G budėjimo režimą, VoNR (balso per naują radiją) ir operatoriaus agregaciją. Jame taip pat yra HyperEngine 5.0 žaidimų variklis, kuris siūlo kintamą atvaizdavimą ir išmanų valdymą, kad pagerintų žaidimų patirtį.

Nors „MediaTek“ neatskleidė konkrečių įrenginių, kuriuose bus naudojamas „Dimension 7200 Ultra“, „Xiaomi“ antrinis prekės ženklas „Redmi“ patvirtino, kad jų būsimas „Redmi Note 13 Pro+“ bus maitinamas šiuo mikroschemų rinkiniu. Įrenginys turėtų pasirodyti šį mėnesį ir turės įspūdingą 200 MP kameros jutiklį.

Pristačius „Dimension 7200 Ultra“, „MediaTek“ ir toliau išlieka pagrindiniu žaidėju mobiliųjų procesorių rinkoje, teikdama pažangias galimybes ir našumą išmaniųjų telefonų naudotojams visame pasaulyje.

