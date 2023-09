Sheldonas Menery, „Magic: The Gathering's Commander Format“ kūrėjas, mirė

By

Sheldonas Menery, populiariausio prekybos kortų žaidimo „Magic: The Gathering“ žaidimo stiliaus „Commander“ kūrėjas, mirė po septynerius metus trukusios kovos su vėžiu. Menery žmona Gretchyn Melde paskelbė apie taikų jo mirtį socialiniame tinkle „Facebook“, o po to išreiškė užuojautą iš stalo žaidimų bendruomenės.

Commander yra kelių žaidėjų „Magic“ formatas, leidžiantis dalyvauti trims ar daugiau žaidėjų su unikaliomis 100 kortų kaladėmis ir išskirtiniu lyderio personažu. Iš pradžių sukurtas kaip dviejų žaidėjų žaidimas, „Commander“ siūlo įprastesnį žaidimo stilių ir skatina kūrybinę išraišką. Pats Menery turėjo firminę kaladę pavadinimu „Tu tai padarei sau“, kuri naudojo priešininkų kortas kaip ginklą prieš juos.

Commander formatas išaugo iš Elder Dragon Highlander (EDH) formato, su kuriuo Menery susidūrė būdamas kariuomenėje. Būdamas „Magic Pro Tour“ aukšto rango teisėju, Menery atliko pagrindinį vaidmenį tobulinant ir plečiant EDH variantą, galiausiai įsteigdamas formato valdymo organą, žinomą kaip „The Commander Rules Committee“. Ši savanorių organizacija, bendradarbiaudama su „Wizards of the Coast“, „Magic: The Gathering“ leidėju, pateikia nurodymus dėl taisyklių koregavimo, uždraustų kortelių ir naujų „Commander“ formato kortelių.

Menery suprato, kad Commander yra konkurencijos magijos pertrauka ir pabrėžė jos gebėjimą dalytis ir mėgautis su draugais. Jo indėlis į Magic apėmė ne tik Commander formatą. Jis prisidėjo formuojant teisėjų programą ir dirbo 5 lygio varžybų magijos teisėju. Menery taip pat buvo produktyvus rašytojas ir turinio kūrėjas, dalindamasis savo patirtimi per straipsnius, vaizdo įrašus ir tinklalaides.

„Wizards of the Coast“ išreiškė gilų liūdesį dėl Sheldono Menery netekties ir pripažino jo reikšmingą indėlį į Magic bendruomenę. Jie gyrė Menery kaip „Magic: The Gathering“ bendruomenės pavyzdį, įtaką ir gerbiamą narį. Jis palieka ilgalaikį palikimą dirbdamas su Commander formatu ir pasišventęs tam, kad žaidimas būtų svetingas ir malonus bet kokio išsilavinimo žaidėjams.

Negalima pervertinti Sheldono Menery poveikio Magic bendruomenei. Jis bus prisimenamas dėl savo gerumo, dosnumo ir aistros žaidimui. Jo netektį labai jaučia tie, kurie jį pažinojo, o jo palikimas gyvuos per daugybę žaidėjų.

