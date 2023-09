„Logitech“ pristato „Reach“ internetinę kamerą su lanksčia šarnyrine rankena

„Logitech“ ką tik paskelbė apie savo naujausią internetinę kamerą „Reach“, turinčią lanksčią ir artikuliuojamą ranką. Šis naujoviškas dizainas leidžia lengvai judėti ir netgi nukreipti į apačią vaizdo medžiagą, todėl puikiai tinka neskaitmeniniams pristatymams rodyti ir papasakoti. Kameros kampas žemyn leidžia vartotojams filmuoti objektus ant savo stalų, todėl jis idealiai tinka interaktyviems nuotoliniams susitikimams, mokymams internetu, tiesioginėms transliacijoms ir įvairiems kitiems pristatymams.

Kad būtų užtikrinta optimali padėtis, „Logitech“ rekomenduoja vartotojams pirmiausia išdėstyti norimą rodyti turinį, o tada atitinkamai sureguliuoti fotoaparatą. Internetinė kamera turi keletą artikuliacijos ašių, panašių į mikrofono stovą, todėl suteikia daugiau universalumo fiksuojant įvairius stebėjimo taškus. Jame yra mygtukas vertikaliam judėjimui, be nuostolių priartinimo funkcija iki 4.3 karto ir rankena vertikaliam reguliavimui. Interneto kameroje taip pat yra integruoti orientaciniai indikatoriai, padedantys išlaikyti vaizdą vertikaliai, kai kamera juda.

„Reach“ internetinė kamera yra patobulinta populiariosios „Logitech Streamcam“ versija, turinti patobulintą stiklo optiką ir naują išmanųjį automatinio fokusavimo funkciją. Jis siūlo 1080p / 60 kadrų per sekundę vaizdo įrašų galimybes ir suteikia „plug-and-play“ patirtį prijungus per USB ir sklandžiai integruojantis su daugeliu kompiuterių ir srautinio perdavimo platformų. Be to, jame yra žemo profilio krašto spaustukas, kad naudotojas būtų kompaktiškesnis.

„Logitech“ neatskleidė tikslios „Reach“ internetinės kameros kainų ir prieinamumo informacijos. Tačiau, remiantis oficialioje svetainėje atlikta apklausa, ankstyvieji vartotojai gali tikėtis nuolaidos nuo 300 iki 400 USD. Pažymėtina, kad „Logitech“ fotoaparatui finansuoti naudos „Indiegogo Enterprise“, o ne tradicinius mažmeninės prekybos kanalus. Deja, internetinės kameros laikiklio nebus galima įsigyti atskirai, nes „Logitech“ siekia pateikti visapusišką sprendimą, o ne tik laikiklį.

Be fotoaparatų padalinio, „Logitech“ neseniai padarė pažangą ir kitose srityse. Tai apima atnaujintą „Pebble“ klaviatūrų asortimentą ir „G Pro X Superlight“ žaidimų pelės atnaujinimą.

Šaltiniai: The Verge, Logitech.