„Logitech“ pristato pasiekiamumą: universali žiniatinklio kamera nuotoliniam pristatymui ir tiesioginėms transliacijoms

„Logitech“ paskelbė apie savo naujos internetinės kameros „Reach“ pristatymą, skirtą interaktyviems nuotoliniams susitikimams, mokymams internetu, tiesioginiams srautams ir pristatymams. Išskirtinė „Reach“ savybė yra lanksti ir artikuliuojanti rankena, leidžianti lengvai judėti ir netgi nukreipti į apačią vaizdo įrašą.

Naudodama „Reach“, „Logitech“ siekia pateikti sprendimą neskaitmeniniams „rodyti ir pasakoti“ pristatymams, kuriuose vartotojai galėtų patogiai užfiksuoti ant stalo esančius daiktus. Kameros artikuliacija atitinka kelias ašis, todėl vaizdo įrašų turinys yra įvairesnis. Be to, „Reach“ siūlo vertikalų judėjimą ir be nuostolių priartinimą iki 4.3 karto, todėl vartotojai gali efektyviai demonstruoti savo turinį.

Pati kamera yra patobulinta populiariosios „Logitech Streamcam“ versija su patobulinta stiklo optika ir nauja išmaniojo automatinio fokusavimo funkcija. Jis siūlo 1080p / 60 kadrų per sekundę vaizdo įrašų galimybes ir „plug and play“ patirtį, jungiamas per USB ir sklandžiai integruojamas su daugeliu kompiuterių ir srautinio perdavimo platformų. „Reach“ taip pat yra su žemo profilio kraštų spaustuku, kad naudotojas būtų kompaktiškas ir supaprastintas.

Nors „Logitech“ neatskleidė informacijos apie „Reach“ kainas ir prieinamumą, ankstyviesiems naudotojams per „Indiegogo Enterprise“ kampaniją siūloma nuolaida nuo 300 USD iki 400 USD. Bendrovė nusprendė finansuoti kamerą per šią platformą, o ne tradicines priemones. „Logitech“ produkto lyderis Gauravas Bradoo teigė, kad rinkos tyrimai paskatino juos pasiūlyti visapusišką sprendimą, o ne atskirą laikiklį.

„Logitech“ ir toliau žengia į priekį įvairiose srityse – neseniai atnaujino „Pebble“ klaviatūrų liniją ir išleido žaidimų pelę „G Pro X Superlight“.

