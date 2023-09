Pristatome Logitech Reach: revoliucinę artikuliacinę kamerą

„Logitech“ pristatė naujausią naujovę „Logitech Reach“ – novatorišką artikuliuojamą kamerą, skirtą pagerinti vartotojo patirtį per asmeninius pristatymus, pamokas, konferencinius pokalbius ir srautinio perdavimo seansus.

„Logitech Reach“ įkvėpimas kyla iš iššūkių, su kuriais vartotojai susiduria dalindamiesi ne skaitmeniniu turiniu, stebėjimas. „Logitech“ atliko išsamius tyrimus ir pastebėjo, kad žmonės pasitenkina esama įranga, žongliruoja keliais įrenginiais arba naršo sudėtingus gamybos procesus. „Logitech Reach“ siekia įveikti šias kliūtis, suteikdama vartotojams galimybę be vargo valdyti fotoaparatą įvairiomis kryptimis dalinantis turiniu.

Pagrindinės „Logitech Reach“ funkcijos yra išskirtinė vaizdo kokybė 1080p/60 kadrų per sekundę greičiu, panaši į senesnę „Logitech Streamcam“. Su pažangia stiklo optika ir 4.3 karto be nuostolių priartinimu su automatiniu fokusavimu, šis fotoaparatas užtikrina, kad būtų pabrėžiamos net smulkiausios detalės. Be to, naudotojai turi laisvę perkelti fotoaparatą tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, o tai suteikia neprilygstamą lankstumą.

„Logitech“ pirmenybę teikė patogumui ir patogumui naudoti „Logitech Reach“. Kamera gali pasigirti nesudėtinga „plug and play“ sąranka per USB ir yra suderinama su dauguma kompiuterių ir srautinio perdavimo platformų, todėl ji lengvai pasiekiama daugeliui vartotojų.

Siekdama toliau skatinti įėjimą į rinką, „Logitech“ bendradarbiauja su „Indiegogo Enterprise“ platforma. Šis strateginis bendradarbiavimas suteikia ankstyvą prieigą prie „Logitech Reach“ ir nuolaidų ankstyviems naudotojams. Taikydama šį metodą, „Logitech“ siekia surinkti vertingų vartotojų atsiliepimų, kad nuolat gerintų fotoaparato veikimą.

Jei norite ištirti naujausią „Logitech“ pasiūlymą – „Logitech Reach“, oficialioje „Logitech“ svetainėje galite užsiregistruoti naujienoms apie jo išleidimą ir būti informuoti apie galimus riboto laiko pasiūlymus.

Šaltiniai:

– Logitech Reach pranešimas spaudai

– Logitech svetainė