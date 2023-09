Humane Society for Tacoma & Pierce County pagerina svetainės prieinamumą naudodama pagalbinę technologiją „Recit me“

By

Humane Society for Tacoma & Pierce County žengė žingsnį įtraukimo link, siūlydama visa apimančią internetinę patirtį per pagalbinę technologiją Recite Me. Šiuo žingsniu siekiama pašalinti kliūtis ir suteikti prieigą prie internetinio turinio ir paslaugų visiems svetainės lankytojams.

Atsižvelgiant į prieglaudos įvairovę ir įtraukimo strategiją, nauji prieinamumo ir kalbos palaikymo įrankiai leidžia lankytojams pritaikyti savo skaitmeninę patirtį. Tai ypač naudinga asmenims, turintiems negalią, mokymosi sunkumų, regėjimo sutrikimų ir tiems, kurių gimtoji kalba nėra anglų. Šios priemonės patenkina daugiau nei 25 % gyventojų, kurie gali susidurti su kliūtimis naršydami prieglaudos svetainėje, poreikius.

Pagalbinėje įrankių juostoje Recite Me, esančioje Humane Society for Tacoma & Pierce County svetainėje, siūlomos įvairios funkcijos. Tai apima ekrano skaitymo funkciją, kelias skaitymo priemones, tinkinamas stiliaus parinktis ir tiesioginio vertimo funkciją pagal pareikalavimą. Palaikydama daugiau nei 100 kalbų, įskaitant 65 teksto į kalbą parinktis, įrankių juosta užtikrina, kad visi lankytojai galėtų be vargo pasiekti prieglaudos informaciją ir paslaugas.

Leslie Dalzell, Humane Society for Tacoma & Pierce County generalinis direktorius, pabrėžia, kad svarbu sukurti įtraukią aplinką, kurioje bendruomenės nariai jaustųsi laukiami ir įtraukti. Įrankių juostos pridėjimas išplečia jų pagalbos paslaugų pasiekiamumą ir padeda išlaikyti daugiau augintinių ir šeimų kartu.

Šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje prieigos kliūtys gali pakenkti asmenims, neturintiems reikiamų įrankių veiksmingai naršyti internete. Ross Linnett, Recite Me įkūrėjas ir generalinis direktorius, pabrėžia, kad svarbu teikti visa apimančią internetinę patirtį, atitinkančią visų asmenų poreikius. Kai daugiau organizacijų ima pritaikyti pritaikymo neįgaliesiems įrankius, tiems, kurie susiduria su kliūtimis internete, tampa lengviau sklandžiai pasiekti informaciją ir paslaugas.

Norėdami ištirti prieglaudos prieinamumo palaikymo įrankį, apsilankykite Humane Society for Tacoma & Pierce County svetainėje ir spustelėkite parinktį „Prieinamumo įrankiai“ puslapio viršuje, dešinėje.

Šaltiniai: The Humane Society for Tacoma & Pierce County