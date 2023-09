Japonas nuteistas už pajamų gavimą iš „YouTube“ žaidimų vaizdo įrašų

By

Japonas buvo nuteistas kalėti dvejus metus ir nuteistas 1 mln. ¥ bauda už autorių teisių įstatymų pažeidimą, gaudamas pajamų iš žaidimų vaizdo įrašų „YouTube“. Tai pirmasis tokio pobūdžio teistumas Japonijoje.

Shinobu Yoshida, 53 metų vyras, buvo pripažintas kaltu dėl vizualinio romano „Steins;Gate: My Darling's Embrace“ žaidimo vaizdo įrašų įkėlimo ir „Steins“; „Gate and Spy x Family“ anime laidų epizodų apibendrinimo be leidėjų leidimo. Jo veiksmai pažeidė Japonijos įstatymą, draudžiantį užsidirbti pinigų iš autorių teisių saugomos medžiagos.

Japonijos kovos su piratavimu grupė „Content Overseas Distribution Association“ (CODA) apibūdino Yoshidos atvejį kaip „kenkėjišką“, nes jis be teisių turėtojų leidimo įkėlė vaizdo įrašų, kuriuose yra turinio ir spoilerių. CODA taip pat pabrėžė, kad jis nesąžiningai gavo pajamų iš reklamos dėl autorių teisių pažeidimo.

Yoshida prisipažino žinantis, kad jo veiksmai buvo neteisėti, tačiau pareiškė, kad nori, kad kas nors pamatytų tai, ką jis sukūrė kaip jo pomėgio dalį. Tačiau kaltinimas teigė, kad jo veiksmai kenkė turinio kūrimo pastangoms. Jie pabrėžė, kad vartotojai bus mažiau linkę išleisti pinigus žaidimo ar anime epizodams, kai juos sugadins.

Ši byla atkreipia dėmesį į didėjančią autorių teisių pažeidimo problemą tokiose platformose kaip „YouTube“, kai asmenys gauna pajamų iš turinio neturėdami tinkamo leidimo. Tai primena, kaip svarbu gerbti intelektinės nuosavybės teises ir gauti teisių turėtojų leidimą prieš dalijantis autorių teisių saugoma medžiaga internete.

Apibendrinant, Shinobu Yoshida nuteisimas ir nuosprendis išryškina teisines pasekmes, kurios gali kilti pažeidus autorių teisių įstatymus. Šis atvejis gali tapti precedentu būsimoms autorių teisių pažeidimo byloms Japonijoje, atgrasant kitus, kurie gali apsvarstyti galimybę be leidimo gauti pajamų iš autorių teisių saugomo turinio.

