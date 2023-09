Ar yra „Tales of Anime“ adaptacija? Galimybių tyrinėjimas

By

Kritikų pripažinto JRPG „Tales of Aise“ gerbėjai nekantriai laukia naujienų apie galimą anime adaptaciją. „Tales of Aise“ užkariavo žaidėjų širdis visame pasaulyje savo žaviu pasakojimu ir nuostabiais vaizdais, įskaitant garsiosios studijos „Ufotable“ animacines scenas.

JRPG, arba japoniškas vaidmenų žaidimas, yra vaizdo žaidimas iš Japonijos, žinomas dėl savo dėmesio istorijų ir nuotykių fantazijų pasauliuose. Šiuose žaidimuose vyksta nuosekli kova ir jie pasižymi spalvingais meno kūriniais.

„Tales of Aise“ pasakoja apie Reną – planetą, kurią jos gyventojai valdo 300 metų. Žaidimas seka dviejų asmenų, Alpheno ir Shionne, keliones, kurie bando pakeisti savo likimus ir perrašyti savo ateitį.

Nors serialas „Tales of Aise“ turi gausų vaizdo žaidimų palikimą, kai kurie iš jų buvo pritaikyti OVA ir TV serialams, gerbėjams kyla klausimas, ar kuriama „Tales of Aise“ anime adaptacija. Neseniai duodamas interviu „Tales“ serijos prodiuseris Yusuke Tomizawa pareiškė, kad nuo 3 m. rugsėjo 2023 d. nėra artimiausių planų sukurti „Tales of Aise“ anime adaptaciją.

Tomizawa paaiškino, kad žaidimas buvo sukurtas kaip interaktyvi patirtis, o žaidimo eiga, veikėjų sąveika ir žaidėjų pasirinkimas yra neatsiejami nuo jo žavesio. Šie elementai negali sklandžiai paversti animaciniu serialu.

Tačiau Tomizawa išreiškė komandos atvirumą galimybei ateityje pritaikyti anime. Nors šiuo metu nėra konkrečių planų, gerbėjai vis dar gali tikėtis potencialaus anime pritaikymo ir turėtų laukti oficialių Bandai Namco arba Ufotable pranešimų, kurie abu yra potencialios studijos, galinčios animuoti Tales of Aise.

Tuo tarpu gerbėjai gali toliau pasinerti į turtingą pasakojimą ir gyvybingą „Tales of Aise“ pasaulį, patyrę žaidimą patys. Anime adaptacijos nebuvimas gali priversti gerbėjus trokšti daugiau, tačiau pagrindinis dėmesys tebėra įtraukiančios žaidimų patirties suteikimas.

