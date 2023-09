„Apple“ pristato „iPhone 15“: funkcijas, kainas ir išleidimo datą

By

„Apple“ neseniai pristatė savo labai lauktą „iPhone 15“ asortimentą specialiame renginyje Steve Jobs teatre Cupertino mieste, Kalifornijoje. Naujieji „iPhone 15“ modeliai bus išleisti Aotearoa (Naujoji Zelandija) rugsėjo 22 d. Kainos prasideda nuo 1649 NZ USD už standartinį modelį, 2099 NZ USD už Pro ir nuo 2499 USD už Pro Max.

Renginio metu „Apple“ taip pat pristatė naujausius „Apple Watch“ modelius, kuriuose yra nauja valdymo gestais funkcija. Naudodamiesi šia funkcija, vartotojai gali atlikti įvairias funkcijas bakstelėdami nykščiu ir smiliumi kartu.

Įdomu tai, kad „iPhone 15“ asortimentas buvo išleistas tokiomis pačiomis bazinėmis kainomis kaip ir ankstesnis „iPhone 14“ asortimentas JAV. Tačiau Naujojoje Zelandijoje bazinio „iPhone 15“ kaina yra 50 NZ USD didesnė nei „iPhone 14“. „iPhone 15 Pro“ išleidimo kaina yra 100 NZ USD didesnė nei „iPhone 14 Pro“, o naujų „Plus“ ir „Pro Max“ modelių išleidimo kaina padidėjo. 300 NZ$, palyginti su praėjusių metų modeliais.

Viena svarbi „iPhone 15“ asortimento ypatybė yra įkrovimui skirtų USB-C prievadų įdiegimas. Šis žingsnis priimtas po to, kai Europos Sąjunga priėmė teisės aktus, pagal kuriuos iki 2024 m. visi maži įrenginiai, įskaitant išmaniuosius telefonus, turi naudoti USB-C įkrovimą. Dėl šio pakeitimo tas pats laidas, kuriuo įkraunami iPhone, taip pat gali įkrauti daugumą šiuolaikinių Android telefonų ir kitų įrenginių. Be to, tai leidžia įkrauti atvirkštiniu būdu, o tai reiškia, kad vartotojai gali įkrauti priedus, pvz., „AirPods“ dėklą, tiesiai iš savo „iPhone“.

Kalbant apie spalvas, „iPhone 15“ standartiniai ir „Plus“ modeliai bus rožinės, geltonos, mėlynos, žalios ir juodos spalvos. „IPhone 15 Pro“ ir „Pro Max“ modeliuose siūlomos juodos, baltos, mėlynos ir natūralaus titano spalvos. Tačiau, skirtingai nuo kai kurių panašių „Android“ telefonų, standartiniuose „iPhone 15“ modeliuose nėra visada įjungto ekrano arba 120 Hz ekrano.

„IPhone 15 Pro“ modeliai yra su lengvu ir tvirtu titano dėklu, pakeičiančiu ankstesniuose modeliuose naudotą nerūdijantį plieną. Be to, telefono šone esantis nutildymo jungiklis buvo pakeistas programuojamu veiksmų mygtuku.

Apskritai „iPhone 15“ asortimentas siūlo naujas funkcijas, didesnes kai kurių modelių kainas ir USB-C įkrovimo patogumą. Įspūdingomis specifikacijomis ir atnaujintu dizainu šie naujieji iPhone tikrai patrauks Apple entuziastų ir technologijų mylėtojų dėmesį.

