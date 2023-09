Ar „iPhone 15 Pro Max“ gali įveikti „Samsung Galaxy S23 Ultra“ fotoaparato našumu?

„Samsung Galaxy S23 Ultra“ buvo plačiai vertinamas kaip vienas geriausių fotoaparatų telefonų rinkoje. Tačiau gandai, kad būsimas „iPhone 15 Pro Max“ sieks aukščiausios vietos, turėdamas vieną pagrindinę savybę, kuri gali padaryti viską.

Kalbant apie fotoaparato veikimą, priartinimo galimybės atlieka lemiamą vaidmenį. „Galaxy S23 Ultra“ įspūdingas 10 kartų optinis priartinimas išskiria jį iš konkurentų, įskaitant „iPhone 14 Pro“ ir „14 Pro Max“, kurie siūlo tik 3 kartų teleobjektyvą. Net senesnis „Galaxy S22 Ultra“ pranoko „iPhone 14 Pro“. Akivaizdu, kad papildomas priartinimo diapazonas daro pastebimą vaizdo kokybės skirtumą.

Gandai rodo, kad „iPhone 15 Pro Max“ gali naudoti 10 kartų periskopinę teleobjektyvą, kuri konkuruotų su „Galaxy S23 Ultra“ priartinimo galimybėmis. Suporuotas su didesniu jutikliu, šis atnaujinimas gali pateikti dar geresnius vaizdus. Tačiau yra prieštaringų gandų, kurie rodo, kad „iPhone 15 Pro Max“ optinis diapazonas gali viršyti 6 kartus. Nepaisant to, daugelis tikisi, kad „Apple“ tikrai pasirinks platesnį 10 kartų optinį priartinimą.

Be fotografavimo, 10 kartų periskopo teleobjektyvo kamera taip pat būtų naudinga filmuojant. Tai leistų vartotojams priartėti prie objektų fiziškai nejudant, taip pat įgalintų apkarpymo ir slinkimo efektus atliekant redagavimą naudojant vaizdo įrašų redagavimo programinę įrangą. Be to, tikimasi, kad „iPhone 15 Pro“ serijoje bus galingas A17 Bionic lustas, kuris galėtų palaikyti 8K vaizdo įrašymą. Tai suteiktų naudotojams dar daugiau lankstumo po redagavimo ir didelės raiškos vaizdo įrašų išvedimo be didelių detalių praradimo.

Tačiau 8K vaizdo įrašams įrašyti reikia nemažai vietos. Gandai, kad tai patenkins, „Apple“ pasiūlys 2 TB saugyklos parinktį „iPhone 15 Pro“ serijai, kuri yra didžiausia kada nors matyta „iPhone“ atminties talpa. Dėl padidintos 8K vaizdo įrašų raiškos reikia didesnių failų dydžių, todėl reikia tokio reikšmingo saugyklos atnaujinimo.

Tačiau visos šios funkcijos ir atnaujinimai kainuoja. Tikimasi, kad „iPhone 15 Pro“ serija turės didesnę kainą, palyginti su jo pirmtaku, o gandai rodo, kad mažiausiai 100 USD padidės ir galbūt iki 200 USD. Nepaisant to, daugelis entuziastų ir profesionalų nekantriai laukia „iPhone 15 Pro Max“ fotoaparato veikimo ir tikisi, kad 10 kartų teleobjektyvas konkuruos su „Samsung Galaxy S23 Ultra“.

Šaltiniai: Tom's Guide, Technizo