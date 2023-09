Būsimi „iPhone 15 Pro“ ir „iPhone 15 Pro Max“: atskleistos saugojimo parinktys ir kaina

Remiantis naujausiais nutekėjimais, tikimasi, kad būsimuose „iPhone 15 Pro“ ir „iPhone 15 Pro Max“ bus išlaikyta 128 GB bazinio varianto saugykla. Tai prieštarauja ankstesniems pranešimams, kuriuose spėliojama, kad „Apple“ gali pasiūlyti 256 GB atminties, kad kompensuotų kainų padidėjimą. Panašu, kad „Apple“ nusprendė išlaikyti tokią pat talpą kaip ir praėjusių metų „iPhone 14 Pro Max“.

Tačiau, nepaisant tos pačios talpos, iPhone 15 Pro Max kaina vis tiek padidės. „IPhone 15 Pro“ kaina išliks 999 USD, nepakitusi nei pirmtako, o „iPhone 15 Pro Max“ kainuos nuo 1,199 100 USD, ty XNUMX USD daugiau nei praėjusių metų modelis.

Be to, anksčiau buvo gandai, kad „iPhone 15 Pro“ modeliai pasiūlys maksimalią 2 TB atminties talpą. Tačiau naujoje ataskaitoje teigiama, kad maksimali šių modelių saugykla bus apribota iki 1 TB. Tai yra nedidelis nusivylimas tiems, kurie tikisi išplėstų saugojimo galimybių.

Kalbant apie spalvų parinktis, pranešama, kad iPhone 15 Pro modeliai pakeis esamas auksines ir violetines spalvas pilkais ir tamsiai mėlynais atspalviais. „Apple“ dažniausiai renkasi spalvas, kurios papildo bendrą išmaniojo telefono dizainą, o naujos spalvos turėtų puikiai derėti su titano įrenginių konstrukcija.

Kalbant apie kitas funkcijas, gandai, kad iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max bus aprūpinti naujuoju A17 Bionic SoC. Tikimasi, kad šis mikroschemų rinkinys pagerins žaidimų galimybes, be to, jame gali būti naujas 5G modemas iš „Qualcomm“, kad pagerintų ryšį. Be to, fotoaparatų skyrius greičiausiai pastebės patobulinimus, atnaujintus teleobjektyvų objektyvus, kurie pagerins optinį priartinimą ir padarys sodresnius portretinius kadrus.

Apskritai būsimi „iPhone 15 Pro“ ir „iPhone 15 Pro Max“ tampa įspūdingais įrenginiais su reikšmingomis saugojimo galimybėmis ir kainomis. „Apple“ gerbėjai gali laukti oficialaus šių naujų „iPhone“ pristatymo „Apple Wonderlust“ renginyje rugsėjo 12 d.

Šaltiniai:

– 9-5Mac

– „TrendForce“ tyrimai