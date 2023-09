Nauja iPhone 15 serija: atskleistos specifikacijos, dizainas ir kaina

By

Po kelių mėnesių laukimo „Apple“ pagaliau pristatė savo naują „iPhone 15“ seriją. Šiais metais bendrovė pristatė keturis modelius – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max. Nutekėjimai, rodantys Ultra variantą, pasirodė klaidingi.

„Apple“ padarė reikšmingų naujųjų „iPhone“ dizaino pakeitimų, įskaitant USB tipo C prievadą apačioje, pakeičiantį „Lightning“ prievadą. Kitas pastebimas pokytis yra ekrano dizainas su skylutėmis priekyje, todėl ekranas tampa patrauklesnis. Be to, „Apple“ pakeitė nutildymo jungiklio mygtuką nauju veiksmo mygtuku, suteikiančiu greitą prieigą prie įvairių sparčiųjų klavišų ir funkcijų.

„IPhone 15“ serija bus prieinama naujomis spalvomis, tokiomis kaip rožinė, geltona, žalia, mėlyna ir juoda. Kalbant apie kainas, „iPhone 15“ kaina JAV prasideda nuo 799 USD, o „iPhone 15 Pro“ ir „Pro Max“ modeliai prasideda atitinkamai nuo 999 USD ir 1,199 15 USD. Indijoje „iPhone 1,39,900 Pro“ ir „Pro Max“ kainos prasideda atitinkamai nuo 1,59,900 XNUMX XNUMX ir XNUMX XNUMX XNUMX rupijų.

„IPhone 15“ gali pasigirti 6.1 colio „Liquid Retina“ ekranu, o „Plus“ modelis išlaiko 6.7 colio ekraną. Abu modeliai sulaukė esminių fotoaparatų atnaujinimų, kuriuose yra 48 megapikselių pagrindinis jutiklis ir nauji fotoaparato režimai, skirti pagerinti fotografavimą. Įrenginius maitina A16 Bionic mikroschemų rinkinys, užtikrinantis geresnį veikimą ir visos dienos baterijos veikimo laiką.

„IPhone 15 Pro“ ir „Pro Max“ modeliai pasižymi patvaresne titano važiuokle su šepečiu. Jie turi atitinkamai 6.1 colio ir 6.7 colio OLED ekraną, aprūpintą „ProMotion“ technologija ir nuolatinio ekrano bei budėjimo režimo palaikymu. Šiuos modelius varo A17 Pro lustas, užtikrinantis neprilygstamą našumą ir geresnę žaidimų patirtį. „Pro“ modelių kamerų sistemoje yra 48 megapikselių kamera su 5x optiniu priartinimu ir 4K60 ProRes vaizdo įrašymo palaikymu.

Apskritai naujoji „iPhone 15“ serija siūlo reikšmingus dizaino, našumo ir fotoaparato galimybių patobulinimus, todėl tai yra patraukli parinktis „Apple“ gerbėjams.

