„Intel“ pristato „Thunderbolt 5“: naujos kartos kompiuterių ryšį

„Intel“ paskelbė apie „Thunderbolt 5“, naujausią savo kompiuterio kabelių technologijos iteraciją, ir žada pateikti reikšmingų patobulinimų, palyginti su savo pirmtaku. Iki trijų kartų didesnis nei „Thunderbolt 4“ pralaidumas, „Thunderbolt 5“ palaiko kelis 8K ekranus ir žaidimų monitorius, veikiančius iki 540 Hz. Be to, jis siūlo 240 vatų įkrovimo galią.

Palyginti su „Thunderbolt 4“, kuri buvo išleista 2020 m. ir atrodė kaip patobulinta „Thunderbolt 3“ versija, „Thunderbolt 5“ yra didelis šuolis į priekį. Sukurtas pagal USB4 v2 specifikaciją, jis gali pasigirti 80 Gbps baziniu greičiu ir palaiko padidintą greitį iki 120 Gbps, padidindamas pralaidumą. „Thunderbolt 5“ taip pat reikalauja dviejų 6K ekranų palaikymo, o ne „Thunderbolt 4“ reikalavimas dviem 4K monitoriams. Kalbant apie galią, „Thunderbolt 5“ siūlo mažiausiai 140 vatų įkrovimo galią ir galingesnį 240 W režimą.

„Intel“ tikslas su „Thunderbolt“ technologija visada buvo pateikti vieno kabelio sprendimą duomenų ir energijos poreikiams patenkinti. „Thunderbolt 5“ žengia žingsnį arčiau šio idealo, nes padidina iki 240 W įkrovimo galią. Tai reiškia, kad kai kurie žaidimų nešiojamieji kompiuteriai ir darbo stotys gali pasikliauti tik „Thunderbolt 5“ duomenų perdavimu ir įkrovimu, todėl nereikia atskiro maitinimo prievado ir sumažėja kabelių netvarka.

„Thunderbolt 5“ taip pat palaiko „DisplayPort 2.1“ ir „PCI Express Gen 4“ standartus, kurie bus ypač naudingi išoriniams GPU ir greitesnei išorinei saugyklai. Be to, padidintas „Thunderbolt 5“ pralaidumas atveria duris naujiems priedams, pvz., išoriniams AI greitintuvams.

„Intel“ planuoja išleisti „Thunderbolt 5“ priedus ir asmeninius kompiuterius 2024 m., siūlydama vartotojams patobulintą ryšio patirtį. Nors konkretesnis laiko grafikas būtų naudingas, suprantama, kad „Intel“ gali būti atsargus, kad kol kas neatgrasytų klientų nuo pirkimo sistemų.

Apibendrinant galima pasakyti, kad „Thunderbolt 5“ yra reikšmingas kompiuterio ryšio pažanga, siūlantis didesnį pralaidumą, kelių 8K ekranų ir didesnio atnaujinimo dažnio žaidimų monitorių palaikymą bei patobulintas įkrovimo galimybes. Naudodama „Thunderbolt 5“, „Intel“ siekia savo vizijos – vieno kabelio sprendimo visiems duomenų ir energijos poreikiams patenkinti.

Šaltiniai:

– „Intel“ (be URL)

– USB4 specifikacija (be URL)

– „DisplayPort 2.1“ specifikacija (be URL)

– PCI Express Gen 4 specifikacija (be URL)