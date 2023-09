„Thunderbolt 5“: didelės spartos ryšio ateitis

By

Neseniai paskelbtas „Thunderbolt 5“ pakeitė duomenų perdavimo ir energijos tiekimo pasaulį. Turėdamas įspūdingą 120 Gbps pralaidumą, „Thunderbolt 5“ yra reikšmingas šuolis į priekį, palyginti su jo pirmtaku „Thunderbolt 4“, kuris pasiūlė tik 40 Gbps. Tai reiškia greitesnį ir sklandesnį ryšį vartotojams.

Viena iš pagrindinių „Thunderbolt 5“ savybių yra galimybė užtikrinti 80 Gbps standartine konfigūracija, naudojant dvi iš keturių PCIe juostų. Tai dvigubai padidina „Thunderbolt 4“ greitį ir užtikrina efektyvesnį duomenų perdavimo procesą. Tačiau kai reikalingas didesnis pralaidumas, pvz., didelės raiškos ekranams, „Thunderbolt 5“ gali paskirstyti iki 40 Gbps trijose iš keturių juostų, todėl bendras perdavimo greitis yra 120 Gbps.

Padidėjęs „Thunderbolt 5“ pralaidumas atveria daugybę galimybių kelių ekranų sąrankoms. Dabar vartotojai gali mėgautis privilegija vienu metu prijungti tris 4K 144Hz ekranus, paleisti kelis 8K ekranus ar net maitinti vieną monitorių su stulbinančiu iki 540Hz atnaujinimo dažniu. Tai neabejotinai pagerins žaidėjų, turinio kūrėjų ir profesionalų, dirbančių su aukštos kokybės vaizdu, vaizdinę patirtį.

Be to, „Thunderbolt 5“ išsiskiria įspūdinga galios tiekimo galia. Siūlantis iki 240 W įkrovimo galią, „Thunderbolt 5“ leidžia įrenginiams naudoti daugiau energijos per vieną USB-C laidą. Tai reiškia, kad net ir daug energijos reikalaujantys įrenginiai, pvz., žaidimų nešiojamieji kompiuteriai, dabar gali įkrauti tik USB-C, todėl nebereikia naudoti patentuotų įkroviklių.

Svarbu pažymėti, kad „Thunderbolt 4“ ir toliau egzistuos kartu su „Thunderbolt 5“. Nors „Thunderbolt 5“ bus pritaikytas naudotojams, užsiimantiems turinio kūrimu, žaidimais ir darbo stočių sistemomis, „Thunderbolt 4“ išliks pasiekiamas tiems, kuriems nereikia tokio pat pralaidumo.

Norint pasinaudoti „Thunderbolt 5“ galimybėmis, vartotojams reikės atskiros lusto kodiniu pavadinimu „Barlow Ridge“, nes jis nėra integruotas į „Intel“ 14-osios kartos procesorius. „Intel“ planuoja išleisti pirmuosius įrenginius su „Thunderbolt 5“ 2024 m., o tai žada įdomią didelės spartos ryšio ateitį.

