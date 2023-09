„Intel Corp.“ akcijų augimas tęsiasi ilgiau nei per 18 metų

By

Mikroschemų gamintoja „Intel Corp.“ patiria ilgiausią kasdieninio pelno seriją per daugiau nei 18 metų, o jos akcijos kyla dešimtą sesiją iš eilės. Jei akcijos užbaigs sesiją teigiamoje zonoje, tai būtų ilgiausias „Intel“ pakilimas nuo 2005 m. gegužės mėn. Per šį laikotarpį bendrovės akcijos pabrango beveik 19 %, o per metus jos avansu buvo 47 %, viršijančios Filadelfijos vertybinių popierių biržos puslaidininkių indeksas, kuris siekia 42%.

Vienas iš veiksnių, prisidedančių prie „Intel“ mitingo, yra pastarojo meto generalinio direktoriaus Pato Gelsingerio pastabos, pareiškusios, kad bendrovė eina link savo trečiojo ketvirčio prognozių. Be to, tam įtakos turėjo ir įtampa tarp JAV ir Kinijos. Kinijai planuojant išplėsti draudimą naudoti „iPhone“ kai kuriose vyriausybinėse agentūrose, JAV bendrovės patiria didesnį spaudimą, o tai naudinga „Intel“. Analitikai teigia, kad didžiausios JAV pusiau gamyklos turėjimas gali tapti vis vertingesnis, todėl „Intel“ yra „suvokiama „vidaus pusiau laimėtoja“, jei JAV ir Kinijos prekybos karas sustiprės“.

Nepaisant teigiamų rezultatų, „Intel“ akcijos lieka nepalankios Volstryte. Tik šiek tiek daugiau nei 20% analitikų akcijų reitingas yra aukštesnis, o jų bendras reitingas yra žemiausias iš puslaidininkių indekso komponentų.

Apskritai „Intel“ proveržis yra optimistiškai nuteikiantis, o analitikai abejoja, kiek ilgai tik vadovai gali išlaikyti nepakankamą svorį arba vengti INTC. Bendrovei tęsiant teigiamą kursą, investuotojai atidžiai stebės tolimesnius pokyčius.

