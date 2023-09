„Huawei Mate 60 Pro+“: geriausio „Mate 60“ šeimos modelio apžvalga

By

„Huawei Mate 60 Pro+“ yra naujausias „Huawei Mate 60“ serijos papildymas po „Mate 60“ ir „Mate 60 Pro“ pristatymo. Šis aukščiausios klasės modelis pagrįstas įprasto Pro modelio funkcijomis ir perkelia jas į kitą lygį.

Pradedant nuo mikroschemų rinkinio, „Huawei“ neatskleidė tikslių specifikacijų, tačiau manoma, kad jį maitina 7 nm „Kirin 9000s“ mikroschemų rinkinys, pagamintas Kinijoje. „Mate 60 Pro+“ yra su 16 GB RAM (nuo 12 GB „Pro“ modelyje) ir siūlo 512 GB arba 1 TB atminties parinktis, kurias galima išplėsti naudojant „Huawei“ patentuotą NM kortelės formatą.

„Mate 60 Pro+“ ekranas yra 6.82 colio LTPO OLED skydelis, panašus į „Pro“ modelį, bet su didesne 1,260 2,720 x 10 1 pikselių raiška. Tai 120 bitų skydelis, kurio atnaujinimo dažnis svyruoja nuo 300 Hz iki 1,440 Hz, ir turi XNUMX Hz jutiklinį atranką. Ryškumą valdo XNUMX Hz aukšto dažnio PWM pritemdymas.

Kalbant apie ilgaamžiškumą, Mate 60 Pro+ turi IP68 atsparumo vandeniui ir dulkėms reitingą ir gali atlaikyti pusvalandį panardinus į vandenį iki 6 metrų (20 pėdų). Jame taip pat yra antros kartos Kunlun stiklas, apsaugantis nuo įbrėžimų ir pažeidimų.

„Mate 60 Pro+“ ekrane yra trijų skylių dizainas: viena skylė skirta 13 MP asmenukių kamerai ir dvi skylės 3D skrydžio laiko (ToF) sistemai. Galinėje dalyje yra įspūdinga fotoaparato sąranka. Pagrindiniame modulyje yra 48 MP jutiklis su OIS įgalintu objektyvu, o periskopo modulyje yra 48 MP jutiklis ir 90 mm f/3.0 objektyvas su OIS. Itin plati kamera buvo atnaujinta iki 40 MP jutiklio.

Akumuliatoriaus talpa išlieka nepakitusi nei Pro modelio, su 5,000 mAh baterija, kuri palaiko greitą įkrovimą 88 W laidiniu ir 50 W belaidžiu greičiu. Jis taip pat siūlo 20 W atvirkštinį belaidį įkrovimą kitiems įrenginiams įkrauti. Ryšio parinktys apima „Wi-Fi 6“ (ax), „Bluetooth 5.2“ su LDAC ir L2HC kodekais, NFC ir IR blasterį.

Viena iš unikalių „Mate 60 Pro+“ ypatybių yra galimybė skambinti balso skambučiais per „Tiantong“ palydovinį tinklą, be dvipusio teksto pranešimo per „BeiDou“ tinklą. Tiksli šios paslaugos prenumeratos informacija nebuvo atskleista.

Tikimasi, kad „Huawei Mate 60 Pro+“ bus pristatytas iki spalio 9 d., o kainos dar nepaskelbtos. Tačiau klientai gali rezervuoti vietą eilėje įnešdami 1,000 CNY (apie 135 USD) indėlį. „Mate 60 Pro+“ spalvų parinktys apima juodą ir kreminę, su 512 GB ir 1 TB atminties parinktimis.

Apibrėžimai:

– Kirin 9000s: 7 nm mikroschemų rinkinys, pagamintas Huawei.

– LTPO: žemos temperatūros polikristalinis oksidas, technologija, naudojama OLED ekranuose, siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą.

– IP68: tarptautinis atsparumo vandeniui ir dulkėms standartas.

– OIS: optinis vaizdo stabilizavimas – technologija, naudojama fotoaparatų objektyvuose, siekiant sumažinti neryškumą, atsirandantį dėl fotoaparato drebėjimo.

– ToF: Skrydžio laikas – technologija, naudojama fotoaparatuose, siekiant išmatuoti atstumą tarp fotoaparato ir objekto.

– BeiDou: Kinijos palydovinės navigacijos sistema.

– „Tiantong“: palydovinis tinklas, įgalinantis balso skambučius ir teksto pranešimus atokiose vietovėse.

