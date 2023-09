Kaip naudoti „Grav Jump“ „Starfield“: kelionių po sistemas vadovas

By

Labai laukiamame žaidime „Starfield“ viena iš svarbiausių funkcijų yra „Grav jump“. Šis naujoviškas gebėjimas leidžia žaidėjams keliauti po įvairias planetų sistemas ir galaktikas. Jei norite tyrinėti įvairias planetas ir leistis į jaudinančius nuotykius, turėsite įvaldyti Grav šuolį.

Panašiai kaip mokslinės fantastikos filmų tarpžvaigždinės kelionės koncepcija, naudojant „Grav“ šuolį „Starfield“ reikia atlikti keletą žingsnių. Pirmasis ir svarbiausias žingsnis yra galios paskirstymas Grav pavarai. Šis galios paskirstymo procesas yra labai svarbus sėkmingam Grav šuoliui.

Norėdami atlikti Grav šuolį Starfield, atlikite šiuos paprastus veiksmus:

1. Atidarykite žvaigždžių diagramą ir pasirinkite sistemą, į kurią norite keliauti. Atminkite, kad galite keliauti tik į baltai pažymėtas sistemas, o raudonos sistemos kol kas bus nepasiekiamos.

2. Pasirinkę norimą sistemą, spustelėkite mygtuką „Peršokti“. Tai paskatins žaidimą jūsų paprašyti skirti galią jūsų Grav diskui.

3. Naudokite rodyklių klavišus, kad atimtumėte galią iš kitų sekcijų ir saugotumėte ją rezervuose. Tada perkelkite saugomą galią į Grav diską.

4. Paskirstę galią, pabandykite dar kartą pradėti šuolį ir jūsų Grav diskas veiks tinkamai. Iš pradžių Grav diskas gali būti silpnas, bet jūs turite galimybę jį atnaujinti.

Norėdami atnaujinti savo „Grav“ diską, apsilankykite bet kuriame iš laivų paslaugų technikų, esančių didžiuosiuose miestuose, netoli nusileidimo aikštelės. Atnaujinę Grav diską galėsite keliauti į žvaigždžių sistemas, kurios kitu atveju būtų nepasiekiamos.

Atminkite, kad naujų žvaigždžių sistemų tyrinėjimas ir laivo galimybių tobulinimas yra pagrindiniai Starfield patirties aspektai. Taigi išnaudokite visas Grav jump funkcijos ir leiskitės į jaudinančius žaidimo nuotykius.

