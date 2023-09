Kaip užmegzti ryšį su „Apple Watch“ naudojant „iPhone“ valdymo centrą

By

Viena iš naujų „iOS 17“ funkcijų leidžia siųsti susietą „Apple Watch“ ping naudojant „iPhone“ valdymo centrą, nenaudojant programos „Find My“. Ši patogi funkcija ypač naudinga, kai bandote rasti savo Apple Watch sunkiai randamose vietose, pavyzdžiui, po sofa ar stalčiuje.

Norėdami pasinaudoti šia funkcija, turėsite rankiniu būdu pridėti mygtuką „Ping My Watch“ prie savo valdymo centro. Štai kaip:

1. Savo iPhone atidarykite nustatymų programą.

2. Eikite į skyrių Valdymo centras.

3. Skiltyje „Daugiau valdiklių“ bakstelėkite žalią „+“ piktogramą, skirtą parinkties „Ping My Watch“.

Pridėję mygtuką „Ping My Watch“ prie savo valdymo centro, galite lengvai rasti „Apple Watch“ bakstelėję piktogramą. Dėl to „Apple Watch“ skleis garsinį toną, todėl galėsite lengviau jį rasti.

Svarbu pažymėti, kad „Ping My Watch“ funkcija veikia tik tada, kai jūsų „iPhone“ ir „Apple Watch“ yra „Bluetooth“ diapazone arba prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Jei jūsų Apple Watch pamestas arba pavogtas, vis tiek turėsite naudoti programą Find My, kad jį rastumėte.

Galite naudoti „Ping My Watch“ funkciją, net jei „Apple Watch“ yra užrakintas, kraunamas arba ant riešo. Dėl to jis yra universalus įrankis, leidžiantis rasti savo laikrodį bet kokioje situacijoje.

Apibendrinant galima pasakyti, kad nauja „Ping My Watch“ funkcija „iOS 17“ valdymo centre leidžia lengvai rasti „Apple Watch“ naudojant „iPhone“. Pridėję mygtuką „Ping My Watch“ prie savo valdymo centro, galite priversti „Apple Watch“ skleisti garsinį signalą, kuris padės jums jį rasti. Tiesiog įsitikinkite, kad jūsų iPhone ir Apple Watch yra diapazone arba prijungti prie to paties Wi-Fi tinklo.+