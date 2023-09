Kaip gauti laivo dalių Starfielde

Laivo dalys yra esminiai žaidimo Starfield elementai, nes jie pataiso didelę jūsų laivo korpuso dalį ir leidžia tęsti tyrinėjimus. Tačiau dėl kiekvienos jų masės 10.00, nuotykių metu galite neštis tik ribotą šių dalių skaičių. Todėl svarbu žinoti, kaip jų gauti daugiau.

Starfielde galima įsigyti laivo dalių keliais būdais. Pirma, juos galite įsigyti iš įvairių pardavėjų ir parduotuvių. Šios dalys dėl jų svarbos paprastai bus rodomos prekių sąrašo viršuje arba šalia jo. Kai kurios žinomos vietos, kuriose galite įsigyti laivo dalių, yra „Jemison Mercantile“ Naujojoje Atlantidoje, „Newill's Goods“ neone ir „Shepherd's General Store“ Akiloje. Be to, Trade Authority kioskai, prekybiniai laivai ir parduotuvės taip pat yra patikimi laivų dalių pirkimo šaltiniai. Kiti potencialūs pardavėjai gali gabenti laivo dalis, todėl verta pasitarti su jais, jei jums to reikia.

Be to, kad perkate laivų dalis, jas galite rasti ir tyrinėdami bei plėšdami. Stebėkite plėšiamus sandėliavimo konteinerius, nes juose gali būti laivo dalių. Kartais, ieškodami šių konteinerių, galite atsitiktinai aptikti laivo dalis. Be to, sunaikinti laivai taip pat gali duoti laivų dalių. Nors jie ne visada juos numes, vis tiek verta patikrinti kiekvieną numuštą laivą. Visų pirma „Crimson Fleet“ laivuose yra didesnė tikimybė nukristi laivų dalis.

Jei susidursite su draugišku frakcijos laivu, dalyvaujančiu šunų mūšyje, turite galimybę paprašyti „kai kurių papildomų remonto dalių“ kaip atlygį už jų išsaugojimą. Tai puikus būdas nemokamai gauti laivo dalių, nes dauguma laivų nori kai kurias jums suteikti.

Atminkite, kad be šių metodų, taip pat galite sumokėti už laivo remontą pasikalbėdami su laivų paslaugų techniku ​​prie dokų mieste arba laivų paslaugų pastate.

Turėkite pakankamai laivo dalių ir įsitikinkite, kad jūsų laivas išliks puikios būklės, kai tyrinėjate didžiules Starfieldas. Linksmų nuotykių!

