„Android“ pristato prekės ženklo pakeitimą su atnaujintu identitetu

By

„Google“ pirmą kartą pakeitė „Android“ prekės ženklą per daugiau nei ketverius metus, kai ruošiasi paleisti „Android 14“. Atnaujinta tapatybė labiau suderina „Android“ prekės ženklą su „Google“ ir pabrėžia jų tarpusavio ryšį. Labiausiai pastebimas pokytis yra perėjimas nuo mažųjų raidžių „android“ prie „Android“, suteikiant daugiau svarbos šiam žodžiui ir pabrėžiant jo, kaip „Google“ produkto, statusą.

Ikoninis bugdroido talismanas, daugelį metų buvęs „Android“ simboliu, išlieka nepakitęs, tačiau buvo paverstas šio prekės ženklo atnaujinimo 3D meno kūriniu. Nepaisant kalbos trūkumo, bugdroidas yra pripažintas visame pasaulyje ir įkūnija „Android“ dvasią.

Atnaujintas „Android“ prekės ženklas bus įdiegtas įrenginiuose ir platformose vėliau šiais metais, tuo pačiu metu, kai bus išleista „Android 14“ ir „Pixel 8“ serija. Ši pergalvota tapatybė sustiprina tvirtą ryšį tarp „Android“ ir „Google“, pabrėždama „Google“ programų ir paslaugų svarbą „Android“ ekosistemoje.

Be prekės ženklo pakeitimo, „Google“ pristato naujas funkcijas per „Android“ skirtą „Quarterly Feature Drop“. Šie patobulinimai apima valdiklį „Assistance At a Glance“ ir galimybę prie „Piniginės“ pridėti QR kodą ir brūkšninio kodo leidimus, taip dar labiau padidindami „Android“ naudotojų patogumą ir funkcionalumą.

Dėl šio prekės ženklo atnaujinimo ir nuolatinių naujovių „Android“ ir „Google“ yra pasiruošę ateičiai, užtikrindami, kad abu prekės ženklai toliau tobulėtų ir atitiktų vartotojų poreikius visame pasaulyje.

Apibrėžimai:

– Android: Android yra mobilioji operacinė sistema, kurią sukūrė Google.

– Prekės ženklo pertvarkymas: prekės ženklo vizualinio identiteto ir prekės ženklo elementų pakeitimas arba atnaujinimas, kad jis atitiktų dabartinius tikslus ir poziciją.

– „Bugdroid“: „Bugdroid“ yra „Android“ talismanas, žalias robotas, atstovaujantis „Android“ operacinei sistemai ir jos bendruomenei.

– QR kodas: QR kodas yra brūkšninio kodo tipas, kuriame yra užkoduota informacija ir kurį galima nuskaityti naudojant išmanųjį telefoną arba QR kodo skaitytuvą.

– „Pixel 8“ serija: „Pixel 8“ serija reiškia būsimus išmaniuosius telefonus, kuriuos „Google“ išleis su Pixel prekės ženklu.

Šaltiniai: šiame straipsnyje pateikta informacija pagrįsta šaltinio straipsniu ir bendromis žiniomis.