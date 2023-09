„Honor 90“ išmanusis telefonas debiutuoja Indijoje

By

Labai lauktas išmanusis telefonas „Honor 90“ pagaliau keliauja į Indiją, o technologijų entuziastai negali būti labiau susijaudinę. Oficiali pristatymo data buvo paskelbta rugsėjo 14 d., o pristatymo renginys numatytas 12 val. „Honor Tech“ atmetė keletą intriguojančių detalių apie įrenginį, kuris jau sukėlė daug šurmulių nuo pat jo išleidimo Kinijoje.

Viena iš išskirtinių „Honor 90“ savybių yra įspūdinga kamerų sistema. Jame bus triguba galinė kamera su stulbinančia 200 MP ir 50 MP priekinė asmenukių kamera. Fotografijos entuziastai tikrai bus patenkinti šio išmaniojo telefono teikiamomis galimybėmis.

Be išskirtinės kameros, „Honor 90“ turės didelį 6.7 colio įstrižainės keturkampį slankiojantį ekraną. Ekranas siūlo didelę 1.5K skiriamąją gebą ir didžiausią 1600 nitų ryškumą. Be to, jame yra akių apsaugos funkcijų rinkinys, pvz., nerizikingas pritemdymas, dinaminis pritemdymas, silpnos mėlynos šviesos režimas, cirkadinis naktinis ekranas ir pritemdymo reguliavimas esant prastam apšvietimui.

„Honor 90“ veiks „MagicOS 7.1“, pagrįstoje „Android 13“. Ši operacinė sistema žada sklandžią kelių platformų ir įvairių įrenginių patirtį. „MagicOS 7.1“ bus suderinama su įvairiomis operacinėmis sistemomis ir leis lengvai prisijungti prie skirtingų įrenginių. Išmaniajame telefone bus įdiegtos kelios funkcijos, įskaitant „HonorShare“, kad būtų lengva dalytis failais, „MagicText“, skirta teksto atpažinimui vaizduose, „Honor Health“ programa ir kt.

Kalbant apie jo prieinamumą, „Honor 90“ bus pasiekiamas per „Amazon“, kuri jau sukūrė specialią išmaniojo telefono mikrosvetainę. Nors kainodaros detalės kol kas neatskleidžiamos, spėlionės rodo, kad jis bus konkurencingai pozicionuojamas vidutinės klasės segmente.

Tiems, kurie nori sužinoti daugiau apie „Honor 90“, pažymėkite savo kalendorius oficialiam pristatymui kitą savaitę. Sekite naujienas, nes visos įdomios detalės bus atskleistos pristatymo renginio metu.

Apibrėžimai:

– „Honor 90“: naujas „Honor Tech“ išmaniojo telefono modelis.

– „MagicOS 7.1“: operacinė sistema, kurioje veiks „Honor 90“.

– „Android 13“: pagrindinė „MagicOS 7.1“ operacinė sistema.

– Keturkampis slankusis ekranas: ekranas su lenktais kraštais visose keturiose pusėse.

– HonorShare: funkcija, leidžianti lengvai dalytis failais tarp išmaniojo telefono ir kompiuterių.

– MagicText: funkcija, galinti atpažinti tekstą paveikslėliuose.

– „Honor Health“ programa: su sveikata susijusių funkcijų ir funkcijų programa.

Šaltiniai:

– „Honor Tech“ (oficialus pranešimas)

– „Amazon“ (skirta „Honor 90“ mikrosvetainė)