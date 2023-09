NASA paragino pagerinti paleidimo į kosmosą sistemos sąnaudų skaidrumą

By

Vyriausybės atskaitomybės biuras (GAO) paragino NASA padidinti erdvės paleidimo sistemos (SLS) raketos išlaidų skaidrumą. Ataskaitoje, pateiktoje Atstovų rūmų ir Senato asignavimų pakomitečiams, GAO kritikavo NASA dėl to, kad trūksta išsamios informacijos apie SLS išlaidas dabar, kai transporto priemonė baigta kurti. Ataskaitoje pabrėžiama, kad NASA nesugebėjo įvertinti gamybos sąnaudų ir nustatyti SLS programos sąnaudų bazę, o tai riboja skaidrumą ir galimybę stebėti ilgalaikį įperkamumą.

Nuo 2014 m. GAO rekomendavo NASA nustatyti kaštus ir tvarkaraščius vėlesnėms Artemis misijoms, kuriose būtų naudojama pradinė 1 bloko SLS versija, tačiau agentūra to dar nepadarė. Be to, bendra SLS gyvavimo ciklo sąnaudų sąmata nebuvo parengta, kaip GAO iškėlė susirūpinimą 2017 m.

Nors NASA savo biudžeto prašymuose pateikė penkerių metų SLS finansavimo profilius, GAO pareiškė, kad šie profiliai nėra pakankami oficialių išlaidų ir grafiko bazinių linijų pakaitalai. GAO taip pat išreiškė susirūpinimą dėl SLS sąnaudų augimo ženklų gamybos metu, ypač dėl sutarties, į kurią įeina beveik 2 milijardai JAV dolerių SLS pagrindinių etapų Artemis 3 ir 4 misijų gamybos sąnaudoms.

NASA pripažįsta susirūpinimą dėl išlaidų ir ėmėsi priemonių jas išspręsti. Šie žingsniai apima perėjimą prie fiksuotų kainų sutarčių ir ilgalaikės sutarties su Deep Space Transport, bendra Boeing ir Northrop Grumman įmone, svarstymą, siekiant sumažinti SLS gamybos sąnaudas iki 50%. Tačiau GAO pareiškė, kad dar per anksti visapusiškai įvertinti šių išlaidų kontrolės strategijų veiksmingumą.

Siekiant užtikrinti jos įperkamumą ir ilgalaikį tvarumą būsimoms Artemis misijoms, labai svarbu pagerinti SLS programos skaidrumą ir išlaidų stebėjimą.

Šaltiniai:

– Vyriausybės atskaitomybės tarnybos (GAO) ataskaita

– NASA