Pristatome „Xbox Mastercard“: uždirbkite taškų už savo žaidimų patirtį

By

„Microsoft“ pristatė naujausią pasiūlymą žaidėjams: „Xbox Mastercard“. Ši nauja kredito kortelė leidžia kortelės nariams uždirbti taškų už pirkinius, kuriuos galima išpirkti žaidimams ir priedams „Microsoft Store“. Iš pradžių kortelę galės įsigyti tik „Xbox Insider“ programos nariai JAV, nuo rugsėjo 21 d., o kitais metais ji taps prieinama visiems JAV įsikūrusiems „Xbox“ naudotojams.

„Xbox Mastercard“ yra „Microsoft“ ir „Barclays“ partnerystės rezultatas. Kaip ir tikėtasi, kortele siekiama paskatinti vartotojus pirkti „Xbox“ turinį. Už kiekvieną dolerį, išleistą kasdieniams pirkiniams, kortelių turėtojai gaus vieną premijos tašką. Tačiau atlygio taškų norma padidėja iki penkių taškų už dolerį, išleistą „Microsoft Store“. Be to, perkant per tam tikras srautinio perdavimo ir maitinimo paslaugas, tokias kaip „Netflix“, „DoorDash“ ir „Grubhub“, bus gauti trys taškai už dolerį.

Kiekvienas atlygio taškas vertinamas vienu centu, kai jis išperkamas Xbox žaidimams ir priedams. Tai reiškia, kad jei išleisite 1,000 USD standartiniams pirkiniams naudodami kortelę, uždirbsite 10 USD vertės taškų, kuriuos galėsite panaudoti naujiems žaidimams. Kortelė bus penkių skirtingų dizainų, o vartotojai galės ją pritaikyti savo „Xbox Gamertag“.

Kalbant apie funkcionalumą, „Xbox Mastercard“ palaiko bekontakčius mokėjimus ir skaitmenines pinigines. Kortelių turėtojai taip pat galės nemokamai gauti savo FICO kredito balą. Kortelės metinė procentinė norma (APR) gali svyruoti nuo 20.99% iki 31.99%, priklausomai nuo kredito patikros rezultatų.

Siekdama paskatinti vartotojus prisiregistruoti ir naudoti kortelę, „Microsoft“ siūlo keletą papildomų privilegijų. Kortelės turėtojai gaus 5,000 kortelės taškų (atitinka 50 USD) premiją po pirmojo pirkimo. Be to, pirmą kartą pasinaudoję „Mastercard“ nariai, tris mėnesius nemokamai galės naudotis „Xbox Game Pass Ultimate“. Šią prenumeratą netgi galima perleisti draugui, jei kortelės turėtojas jau yra abonentas.

Apskritai „Xbox Mastercard“ siekiama pagerinti „Xbox“ naudotojų žaidimų patirtį, apdovanojant juos už pirkinius. Dėl patrauklios atlygio taškų sistemos ir išskirtinių premijų ši kreditinė kortelė tikrai patiks aistringiems žaidėjams.

Šaltiniai:

- "Microsoft"

– Barclays