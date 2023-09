Paskelbta „Football Manager 2024“ išleidimo data

By

„Sega“ atskleidė, kad „Football Manager 2024“ bus išleistas lapkričio 6 d. Žaidimas bus pasiekiamas įvairiose platformose, įskaitant asmeninį kompiuterį, „Mac“, „Nintendo Switch“, „PlayStation 5“, „Xbox Series X/S“ ir išmaniuosius telefonus. Tai bus 20-oji „Football Manager“ serijos dalis ir pirmasis serijos žaidimas, kuris bus išleistas Japonijoje.

Viena svarbi FM24 ypatybė yra jos prieinamumas „Xbox Game Pass“ paleidžiant asmeniniams kompiuteriams ir „Xbox Series X/S“ vartotojams. Be to, į „Apple Arcade“ įtraukus „FM2024 Touch“, „Football Manager 23 Mobile“ bus pasiekiama per „Netflix“.

Sports Interactive, žaidimo kūrėjų komanda, išreiškė susijaudinimą dėl išleidimo Japonijoje ir japonų kalbos palaikymo. Tai, kartu su žaidimo integravimu į „Netflix“, turintį plačią daugiau nei 230 milijonų žmonių prenumeratorių bazę visame pasaulyje, suteikia didelę galimybę „Football Manager“ žaidėjų bendruomenei dar labiau augti.

Išankstiniai „Football Manager 2024“ užsakymai šiuo metu vykdomi ir siūlome 10 procentų nuolaidą iki oficialios pradžios dienos. Išankstinis užsakymas taip pat suteikia prieigą prie išankstinės prieigos laikotarpio PC / Mac žaidėjams likus maždaug dviem savaitėms iki žaidimo išleidimo.

Verta paminėti, kad tikimasi, kad „Football Manager 2024“ bus paskutinė dalis prieš kapitalinį remontą, kuris įvyks kitais metais su FM25. Interviu „Eurogamer“ „Sports Interactive“ vadovas Milesas Jacobsonas išreiškė asmeninį nusivylimą ankstesniu serijos įrašu, nepaisant didžiulio populiarumo.

Šaltiniai:

– Eurogamer

- Sega

Apibrėžimai:

– „Xbox Game Pass“: „Microsoft“ siūloma prenumeratos paslauga, suteikianti prieigą prie žaidimų bibliotekos už mėnesinį mokestį.

– Ankstyva prieiga: laikotarpis prieš oficialų žaidimo išleidimą, per kurį žaidėjai gali pasiekti ir žaisti žaidimą, kol jis vis dar kuriamas arba bandomas.