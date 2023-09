„Flipkart Mobiles Bonanza“ išpardavimas: puikūs išmaniųjų telefonų pasiūlymai

Šiuo metu „Flipkart“ vyksta „Mobiles Bonanza“ išpardavimas, kuriame klientai gali rasti nuostabių pasiūlymų ir nuolaidų įvairiems išmaniesiems telefonams, įskaitant populiarius modelius, tokius kaip „iPhone 14“, „Realme 11 Pro“, „Redmi Note 12 Pro“ ir „Nothing Phone 1“. Šis septynių dienų išpardavimas prasidėjo rugsėjo 3 d. ir tęsis iki rugsėjo 9 d.

Šio išpardavimo metu „Flipkart“ siūlo ne tik nuolaidas, bet ir banko pasiūlymus, mokėjimu pagrįstas nuolaidas, nemokamas EMI parinktis ir mainų pasiūlymus pasirinktuose išmaniuosiuose telefonuose. Klientai gali pasinaudoti šiais pasiūlymais ir įsigyti norimus telefonus už prieinamesnę kainą.

Vykstančiame „Mobiles Bonanza“ išpardavimo metu „iPhone 14“ kainuoja Rs. 68,999 79,900, palyginti su pradine kaina Rs. 11 5. „Realme 22,999 Pro 23,999G“ galima įsigyti už Rs. 12 5, o ne Rs. 19,499 24,999. „Redmi Note 1 Pro 28,999G“ galima įsigyti už pradinę Rs kainą. 33,999 XNUMX, mažiau nei Rs. XNUMX XNUMX. Be to, „Nothing Phone XNUMX“ kaina yra Rs. XNUMX XNUMX, sumažinta nuo pradinės kainos Rs. XNUMX XNUMX.

Tačiau jei praleidote šį išpardavimą, nesijaudinkite! „Flipkart“ turi keletą būsimų išpardavimų, kurių galite tikėtis. Kasmetinis „Big Billion Days“ išpardavimas turėtų prasidėti spalio 3 d. ir gali trukti iki spalio 10 d. Šis išpardavimas paprastai siūlo reikšmingas nuolaidas elektronikai, priedams ir televizoriams. Be to, „Flipkart“ nuo spalio 20 iki spalio 24 d. gali surengti „Big Dussehra“ išpardavimą, siūlantį iki 80 procentų nuolaidą įvairiems produktams.

Kai pereisime į lapkritį, „Flipkart“ greičiausiai surengs „Big Diwali“ išpardavimą lapkričio 1–6 d., o po to – „Flipkart Mobile Bonanza“ išpardavimą lapkričio 8–14 d., kuriame bus išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos išmaniesiems telefonams. Be to, lapkričio 18–24 d. vyks „Grand Gadgets Days“ išpardavimas, o lapkričio 24–28 d. – „Grand Buitinės technikos“ išpardavimas. Paskutinėmis lapkričio savaitėmis taip pat gali būti išpardavimas „Best Of Season“, „Grand Gadget Days“ ir „Black“. Penktadienio išpardavimas Flipkart.

Gruodžio mėnesį pasiruoškite „Flipkart“ sezono pabaigos išpardavimui gruodžio 7–12 d., „Big Saving Days“ išpardavimui gruodžio 16–21 d., „Flipkart“ sezono pabaigos kalėdiniam išpardavimui gruodžio 22–25 d. Metų pabaigos išpardavimas nuo gruodžio 24 d. iki gruodžio 31 d. „Flipkart“ taip pat gali organizuoti „Grand Gadgets Days“ išpardavimą per paskutines tris metų dienas.

Per šiuos būsimus išpardavimus „Flipkart“ planuoja bendradarbiauti su įvairiomis finansų institucijomis, siūlydama klientams pinigų grąžinimą, atlygio taškus ir nuolaidas, taip užtikrindama, kad pirkdami internetu jie galėtų dar daugiau sutaupyti.

