„Instagram“ gijose pristatoma raktinių žodžių paieškos funkcija

Instagram's Threads, pranešimų programa, skirta pritraukti vartotojus nuo konkurentų socialinių tinklų, pristatė naują raktinių žodžių paieškos funkciją. Anksčiau Threads vartotojai galėjo ieškoti tik kitų paskyrų, tačiau dabar pridėjus raktinių žodžių paiešką jie gali ieškoti įrašų pagal konkrečius terminus. Ši funkcija pristatoma anglų ir ispanų kalbomis keliose šalyse, įskaitant JAV, Argentiną, Indiją ir Meksiką. Naujoji paieškos galimybė pasiekiama mobiliojoje „Threads“ versijoje ir svetainėje, kuri buvo paleista rugpjūčio mėn.

Raktinių žodžių paieškos funkcija buvo vienas iš labiausiai pageidaujamų Threads vartotojų papildymų. Galimybė ieškoti įrašų dabar suderina Threads su kitais socialiniais tinklais, tokiais kaip X (anksčiau vadintas Twitter) ir Bluesky, kurie jau siūlo panašias galimybes. Norėdami pasiekti paieškos funkciją, vartotojai gali pasirinkti paieškos piktogramą ir įvesti savo raktinį žodį arba terminą. Paieškos rezultatuose bus rodomos atitinkamos paskyros arba įrašai.

Nuo liepos mėnesio pradžios, „Threads“ pritraukė daugiau nei 100 milijonų naujų vartotojų. Tačiau aktyvių kasdienių vartotojų skaičius pradėjo mažėti po piko liepos 7 d. Iki liepos 26 d. kasdienis naudojimas sumažėjo 70%, o nuo liepos 7 iki rugpjūčio 7 d. vartotojų skaičius sumažėjo 79%. Siekdama išlaikyti vartotojų susidomėjimą, Threads stengėsi pridėti naujų ir patobulinti esamas. Neseniai pridėta raktinių žodžių paieška siekiama susigrąžinti arba pritraukti naujų vartotojų.

Kai kurios funkcijos, kurių vartotojai vis dar prašo, yra redagavimo mygtukas, tiesioginių pranešimų funkcija ir žymų su grotelėmis sistema. Svetainės pristatymas rugpjūčio mėn. buvo reikšmingas pokytis, nes anksčiau Threads buvo pasiekiama tik kaip mobilioji programėlė. Gijos toliau tobulėja ir keičiasi, kad atitiktų vartotojų poreikius ir neatsiliktų nuo kitų socialinės žiniasklaidos platformų.

