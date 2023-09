„Huawei“ pristato naują „Mate 60“ seriją: potencialus „Apple“ konkurentas

By

Nauja „Huawei Technologies“ išleista išmaniųjų telefonų serija sulaukė viso pasaulio dėmesio dėl joje esančių technologijų ir užsiminė, kad bendrovė įveikė JAV sankcijas ir gali tapti pagrindine „Apple“ konkurente. Neseniai išleisti „Mate 60“ ir „Mate 60 Pro“ kartu su naujai pristatytais „Mate X5“ ir „Mate 60 Pro+“ sukėlė susidomėjimą didžiausioje pasaulyje išmaniųjų telefonų rinkoje – Kinijoje.

Viena iš pagrindinių „Mate 60“ serijos ypatybių yra galimybė palaikyti palydovinį ryšį, leidžiantį vartotojams skambinti ir siųsti žinutes net vietovėse, kuriose nėra mobiliojo ryšio signalų ar interneto ryšio, pavyzdžiui, kalnuose ar jūroje. Nors konkrečios šiuose išmaniuosiuose telefonuose naudojamų lustų detalės nebuvo atskleistos, analizės įmonė „TechInsights“ nustatė, kad yra naujas „Kirin 9000s“ lustas, kurį gamina „Semiconductor Manufacturing International Corp“ (SMIC) Kinijoje. Kinijos pirkėjų atlikti greičio testai parodė, kad „Mate 60 Pro“ atsisiuntimo greitis pranoksta aukščiausios klasės 5G telefonų greitį.

„Huawei“ oficialiai neįvardijo „Mate 60“ serijos tiekėjų, tačiau „TechInsights“ įvardijo Pietų Korėjos „SK Hynix“ kaip telefonuose naudojamų DRAM ir NAND komponentų šaltinį. „SK Hynix“ pareiškė, kad tiria šį klausimą, nes nustojo bendradarbiauti su „Huawei“, nes 2019 m. JAV įvedė įmonei apribojimus. „Mate 60 Pro“ turi daugiau Kinijoje pagamintų lustų komponentų, palyginti su ankstesniais modeliais.

„Huawei“, kadaise buvusios didžiausios pasaulyje išmaniųjų telefonų gamintojos, rinkos dalis nuolat mažėjo po to, kai JAV vyriausybė apribojo prieigą prie lustų gamybos įrankių, reikalingų pažangiems telefonų modeliams gaminti. Dėl to bendrovė turėjo tik ribotą 5G modelių, kuriuose buvo naudojami sukaupti lustai, prieinamumą. Kinijoje „Huawei“ rinkos dalis 11 m. sumažėjo iki 2021%, palyginti su 27% praėjusiais metais. Dėl apribojimų Apple tapo pirmaujančia aukščiausios kokybės išmaniųjų telefonų gamintoja Kinijoje, kurios rinkos dalis per tą patį laikotarpį padidėjo nuo 11% iki 19%.

Analitikai teigia, kad „Mate 60“ serijos išleidimas gali reikšti „Huawei“ kaip rimto „Apple“ konkurento atgimimą, kuriam būtų naudingas Kinijos vartotojų demonstruojamas patriotinis entuziazmas. Šios naujos serijos pristatymas buvo plačiai švenčiamas Kinijos žiniasklaidoje ir internete kaip simbolinis streikas prieš JAV, didėjant įtampai tarp abiejų šalių. „TF International Securities“ analitikas Ming-Chi Kuo tikisi, kad „Mate 60 Pro“ antrąjį šių metų pusmetį pristatys nuo 5.5 iki 6 mln. vienetų, ty 20% daugiau nei iš pradžių planuota. Be to, bendras Mate 60 Pro siuntų skaičius gali siekti bent 12 milijonų vienetų per 12 mėnesių nuo jo pristatymo.

Šaltiniai:

– Yelin Mo ir Brenda Goh, „Reuters“.