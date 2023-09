Europos Komisija pagal Skaitmeninių rinkų įstatymą šešias įmones paskyrė vartais

By

6 m. rugsėjo 2023 d. Europos Komisija paskelbė, kad pagal Skaitmeninių rinkų įstatymo (DMA) 3 straipsnį ji paskyrė „Alphabet“, „Amazon“, „Apple“, „ByteDance“, „Meta“ ir „Microsoft“. Šios įmonės teikia 22 pagrindines platformos paslaugas, įskaitant socialinius tinklus, interneto naršykles, operacines sistemas ir mobiliųjų programėlių parduotuves.

Šių įmonių paskyrimas vartų sargybinėmis yra reikšmingas žingsnis siekiant praktinio DMA įgyvendinimo. Europos Komisija įvedė naujus reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningą ir atvirą skaitmeninę rinką Europos Sąjungoje.

Kai kurie pagrindiniai reikalavimai, kurių turi laikytis paskirti vartų sargai, yra šie:

Leidžiama galutiniams vartotojams įdiegti trečiųjų šalių programas ir programų parduotuves, kurios naudoja arba sąveikauja su vartų valdytojo operacine sistema. Leidžia lengvai atšaukti pagrindinių vartininko platformos paslaugų prenumeratą. Suteikti įmonėms, kurios reklamuojasi „Gatekeeper“ platformoje, prieiga prie našumo matavimo įrankių ir informacijos, kad būtų galima nepriklausomai patikrinti savo reklamas. Verslo vartotojo duomenų naudojimo draudimas, jei vartų sargas konkuruoja su verslo vartotoju savo platformoje. Uždraudimas teikti pirmenybę savo „gatekeeper“ produktams ar paslaugoms, palyginti su platformoje esančiais trečiųjų šalių produktais ar paslaugomis. Uždraudžiama sekti galutinius vartotojus už pagrindinės „gatekeeper“ platformos paslaugos, skirtos tikslinei reklamai, negavus atitinkamo sutikimo.

Be to, vartų prižiūrėtojai per šešis mėnesius nuo jų paskyrimo privalo pateikti išsamią atitikties ataskaitą, kurioje būtų nurodytos priemonės, kurių jie įgyvendino siekdami laikytis DMA.

DMA siekiama padidinti konkurenciją ir sąžiningumą skaitmeninėje rinkoje, atkreipiant dėmesį į didelių internetinių platformų rinkos galią. Juo siekiama sukurti vienodas sąlygas visoms įmonėms ir apsaugoti vartotojų teises bei interesus.

Šaltiniai:

– Oficialus DMA tekstas

– Europos Komisijos pranešimas spaudai