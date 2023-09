„Drop“ pristato atnaujintas „Ctrl“, „Alt“ ir „Shift“ mechaninių klaviatūrų versijas

By

„Drop“, mechaninių klaviatūrų gamintojas, kurį neseniai įsigijo „Corsair“, pristatė naujas populiarių klaviatūrų versijas, įskaitant „Alt V2“, „Ctrl V2“ ir „Shift V2“. Šiuose naujuose modeliuose yra įvairių patobulinimų, siekiant pagerinti našumą ir suderinamumą.

Vienas iš reikšmingų patobulinimų yra penkių kontaktų jungiklių palaikymas, o ne trijų kontaktų jungikliai. Šis patobulinimas leidžia klaviatūras suderinti su platesniu antrinės rinkos jungiklių asortimentu. Be to, naujieji modeliai dabar oficialiai palaiko VIA tinkinimo programinę įrangą, siūlančią vartotojams galingą įrankį keisti klaviatūros nustatymus.

Siekdama pagerinti klaviatūrų akustiką, Drop prie jų konstrukcijos pridėjo papildomų putplasčio sluoksnių. Tai padeda sumažinti atgarsį ir sukurti malonesnį garsą rašant. Stabilizatoriai, atsakingi už didesnių klavišų stabilumą, pavyzdžiui, tarpo klavišą, taip pat buvo atnaujinti, siekiant pagerinti jų garso kokybę.

Klaviatūros vis dar turi aliuminio korpusą, o jungikliai yra nukreipti „į šiaurę“ – tai leidžia geriau perduoti šviesą per klavišus. Tačiau ši orientacija gali šiek tiek apriboti antrinės rinkos klaviatūros suderinamumą.

Drop siūlo skirtingas klaviatūrų konfigūracijas. Jas galima įsigyti kaip iš anksto sukurtas klaviatūras arba kaip komplektus vartotojams, kurie nori naudoti savo jungiklius ir klaviatūros dangtelius. „Alt V2“ ir „Ctrl V2“ galima įsigyti su žemo ir aukšto profilio dėklais, todėl vartotojai gali pasirinkti pageidaujamą estetiką.

Įdomu tai, kad „Drop“ taip pat siūlo atnaujintus komponentus kaip antrinės rinkos atnaujinimus esamiems „Ctrl“, „Alt“ ir „Shift“ savininkams, kurie nenori įsigyti visiškai naujos klaviatūros.

Apskritai šiose naujose Ctrl, Alt ir Shift klaviatūrų versijose yra daug patobulinimų, todėl jos tampa konkurencingesnės rinkoje. Su patobulintu jungiklių suderinamumu, tinkinamu programinės įrangos palaikymu ir patobulinta akustika šios klaviatūros yra patraukli galimybė mechaninių klaviatūrų entuziastams.

