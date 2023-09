„Drop“ pristato patobulintas CTRL, ALT ir SHIFT klaviatūrų versijas, kad pagerintumėte spausdinimo patirtį

By

Drop, pirmaujanti bendruomenės valdoma elektroninės prekybos įmonė, neseniai pristatė atnaujintas populiarių CTRL, ALT ir SHIFT klaviatūrų versijas. Šios klaviatūros, kurios pirmą kartą buvo pristatytos 2018 m. ir nuo tada tapo perkamiausiomis, yra žinomos dėl pritaikymo galimybių ir aukštos kokybės konstrukcijos. Nauji šių klaviatūrų V2 variantai pasižymi geresniu našumu, patobulintu garso slopinimu ir naujomis jungiklių parinktimis, todėl vartotojams suteikiama puiki spausdinimo patirtis.

Vienas iš pastebimų CTRL, ALT ir SHIFT V2 klaviatūrų patobulinimų yra stabilizatoriaus atnaujinimas. Ant plokštelės montuojami „Drop Phantom“ stabilizatoriai optimizuoja garsą, skleidžiamą didesnių modifikavimo klavišų, todėl patobulinta klaviatūros patirtis. Be to, šiose klaviatūrose dabar yra patobulintas garso slopinimas, pridėjus kelis aukščiausios kokybės putplasčio sluoksnius visoje klaviatūroje. Tai apima putplasčio medžiagas, tokias kaip „Poron“ viršutinio korpuso putos, „IXPE“ jungiklio putos, „Poron Hotswap Socket“ putos ir „Poron“ apatinės korpuso putos, kurios užtikrina puikų garsą ir našumą rašant.

„Drop“ taip pat pristatė naujas V2 klaviatūrų jungiklių parinktis. Vartotojai gali rinktis tarp Gateron Yellow KS3 Linear jungiklių arba Drop Holy Panda X Clear lytėjimo jungiklių. Be to, tiems, kurie domisi savo klaviatūros kūrimu, „Drop“ siūlo barebone versiją be jungiklių.

Suasmeninimas buvo palengvintas naudojant naują „Drop“ klaviatūros konfigūravimo programinę įrangą, kuri suteikia patogią sąsają, leidžiančią geriau pritaikyti LED. Dėl integruoto STM2 mikroschemų rinkinio V32 klaviatūros taip pat turi patobulintas apšvietimo galimybes. Dabar vartotojai gali mėgautis greitesniu ir lengvesniu naujausių QMK funkcijų palaikymu ir pasirinkti iš 50 naujų LED raštų, naudodami klaviatūros sparčiuosius klavišus.

Kalbant apie suderinamumą, „Drop“ išplėtė VIA ir QMK palaikymą, o VIAL palaikymas pasirodys vėliau šiais metais. SHIFT V2 klaviatūra taip pat pristato naują juodos spalvos parinktį.

Nepaisant šių atnaujinimų, CTRL, ALT ir SHIFT V2 klaviatūros išlaiko klasikines savybes, dėl kurių jos tapo tokios populiarios. Jie vis dar gaminami iš orlaivių klasės aliuminio medžiagų, todėl užtikrinama aukštos kokybės konstrukcija. Į šiaurę nukreipti šviesos diodai užtikrina ryškų ir ryškų apšvietimą, ypač vartotojams, turintiems peršviečiamus klavišų dangtelius.

„Drop“ generalinis direktorius Jef Holove išreiškia susijaudinimą dėl atnaujintų klaviatūrų, teigdamas, kad jos yra dizaino, našumo ir funkcionalumo šuolis į priekį, kartu išsaugant mylimas pirmtakų savybes.

Drop svetainėje dabar galima įsigyti CTRL, ALT ir SHIFT V2 klaviatūras, kurių kainos svyruoja nuo 140 iki 250 USD už visiškai surinktas versijas. Klientai, kuriems jau priklauso originalios šių klaviatūrų versijos, taip pat gali įsigyti atnaujinimo rinkinių, kad patobulintų savo dabartinius modelius.

Apibendrinant galima pasakyti, kad patobulintos „Drop“ CTRL, ALT ir SHIFT V2 klaviatūros siūlo neprilygstamą spausdinimo patirtį su stabilizatoriaus atnaujinimu, patobulintu garso slopinimu ir naujomis perjungimo parinktimis. Šiose klaviatūrose klasikinės savybės derinamos su naujoviškomis funkcijomis, kurios pagerina bet kokio stalo sąranką.

