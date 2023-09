Demonų žudikas: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Anime paverčia Mario vakarėlio stiliaus žaidimu

By

Populiarus anime serialas „Demon Slayer“ išleis naują vaizdo žaidimą „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase“! Saikyou Taishi! skirtas Nintendo Switch. Skirtingai nuo įprastų anime kovinių žaidimų, šis įgauna Mario Party stiliaus stalo žaidimo formatą.

Panašus į Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! yra keturių žaidėjų vakarėlių žaidimas, kuriame yra įvairių mini žaidimų. Žaidėjai ridens kauliukus, kad judės per stalo žaidimo plyteles ir įsitrauks į lengvus žaidimus, pavyzdžiui, spėliodami, kurioje dėžutėje slepiasi vienas iš veikėjų Nezuko. Tačiau žaidime taip pat yra naktinis ciklas, kurio metu žaidėjai turi rasti ir pašalinti demonus. , kuris atitinka anime seriją.

Nors Nezuko yra nukritęs į pagalbinį žaidimo veikėją, žaidėjai gali pasirinkti žaisti kaip pagrindinis veikėjas Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira ir devyni Hashira nariai. Žaidimu siekiama suteikti pramogų serialo gerbėjams, įtraukiant pažįstamus personažus ir įtraukiant žaidimą.

Demonų žudikas: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! yra antroji „Demon Slayer“ serijos vaizdo žaidimų adaptacija po „Demon Slayer“: Kimetsu no Yaiba – „Hinokami Chronicles“, arenos kovotojo, kurį sukūrė CyberConnect2. Tikimasi, kad būsimas žaidimas Japonijos elektroninėje parduotuvėje bus išleistas 2024 m., o netrukus po to gali pasirodyti anglų kalba, atsižvelgiant į ankstesnio žaidimo lokalizaciją.

Apskritai, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! atgaivina Demon Slayer pasaulį unikaliame Mario Party stiliaus žaidime, pasiūlydamas gerbėjams naują būdą patirti mėgstamą serialą.

