Bendravimas su triukšmingais kaimynais: ką galite padaryti teisėtai?

Gyvenimas šalia kaimynų, kurių ūkiniai pastatai yra plačiai renovuojami, gali trukdyti ir sukelti sveikatos problemų jūsų šeimai. Nuolatinis triukšmas ir trikdžiai gali kelti nepatogumų, ypač jei turite mažų vaikų ir bandote mėgautis gražiu oru lauke.

Svarbu spręsti situaciją palaikant gerus santykius su kaimynais. Viena iš teisinių galimybių yra pasikliauti trikdžių įstatymu, kuris reiškia bet kokį veiksmą ar neveikimą, kuris nepagrįstai trukdo kito asmens teisėms, susijusioms su naudojimusi jo nuosavybe. Teismas analizuos, ar trukdymas yra esminis, ir nustatys, ko pagrįstai tikėtis tarp kaimynų.

Vertinant skundą dėl nepatogumų, atsižvelgiama į vietos sąlygas. Triukšmo lygis, kuris gali būti laikomas pagrįstu miesto centre, skiriasi nuo triukšmo priemiesčiuose ar kaime. Deja, nėra konkretaus triukšmo, kuris prilygsta trikdymui, apibrėžimo, tačiau 1992 m. Aplinkos apsaugos agentūros įstatyme teigiama, kad triukšmas tampa trikdymu, kai jis yra „toks garsus, toks nenutrūkstamas, toks pasikartojantis, tokios trukmės ar aukščio arba atsirandantis tokiu laiku. kad būtų pagrįsta priežastis susierzinti“.

Kišimosi trukmę taip pat vertina teismai. Paprastai kuo ilgiau trukdys, tuo labiau tikėtina, kad jis bus laikomas nepagrįstu. Turėdami įrašą, kada atsiranda triukšmas ir kaip jis paveikė, galite sustiprinti savo bylą.

Be to, galite patikrinti internete, ar jūsų kaimynai gavo planavimo leidimą renovuoti. Į leidimą planuoti dažnai įtraukiamos sąlygos dėl triukšmo ir statybos laiko. Neleistinai plėtrai, vykdomai be planavimo leidimo, planavimo institucija gali imtis vykdymo veiksmų, pavyzdžiui, reikalauti pašalinti arba pakeisti konstrukciją.

Prieš imantis bet kokių teisinių veiksmų, patartina kreiptis į savo kaimyną ir pabandyti taikiai rasti sprendimą. Aiškus bendravimas ir supratimas dažnai gali duoti abiem pusėms patenkinamo rezultato.

Šaltinis: Stephenas Coppingeris, Walsh & Partners advokatas, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork