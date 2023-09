JAV reguliavimo smėlio dėžės svarba kriptovaliutų naujovėms

By

Komisarė Caroline D. Pham iš JAV biržos prekių ateities sandorių komisijos (CFTC) neseniai kalbėjo Cato institute, pabrėždama JAV reguliavimo smėlio dėžės poreikį skaitmeninio turto rinkoms. Ji pabrėžė, kaip svarbu išlikti priekyje sparčiai besivystančioje pramonėje ir išreiškė susirūpinimą dėl „palauk ir pamatysi“ požiūrio, kurio JAV laikosi blokų grandinės technologijos ir skaitmeninio turto atžvilgiu.

Savo pastabose Komisijos narė Pham pasiūlė pradėti pirmą kartą JAV bandomąją skaitmeninio turto rinkų programą. Ji pasiūlė, kad ši bandomoji programa būtų reguliavimo smėlio dėžė, skirta išbandyti, rinkti duomenis ir išnagrinėti naujoves saugioje sistemoje pagal esamus reglamentus ir apsaugą.

Komisijos narys Pham atkreipė dėmesį į tai, kad kitos jurisdikcijos visame pasaulyje jau pritaikė reguliavimo smėlio dėžes, kad paskatintų augimą ir pažangą. Ji pabrėžė, kad Jungtinėms Valstijoms reikia imtis iniciatyvių priemonių ir užtikrinti skaitmeninio turto reguliavimo aiškumą, kad būtų užtikrintas tvirtas apsauginis turėklas. Ji paminėjo, kad ji buvo pirmoji JAV reguliavimo institucija, pasiūliusi visapusišką atsakingų skaitmeninio turto rinkų reguliavimo sistemą, ir pasisakė už tai, kad CFTC naudotų savo turimas institucijas naujovėms remti.

Siekdamas išspręsti sudėtingas teisines problemas, susijusias su reguliavimo smėlio dėžėmis federaliniu lygmeniu, Komisijos narys Pham pasiūlė naudoti bandomąsias programas. Ji pabrėžė bandomųjų programų sėkmę praeityje ir jų veiksmingumą saugiai tyrinėjant naujus produktus ir besivystančias rinkos struktūras. Strategiškai pristatant ir tobulinant naujas iniciatyvas, bandomosios programos gali padėti sumažinti riziką ir padidinti sėkmės tikimybę.

Komisaras Pham rekomendavo CFTC pradėti bandomąją iniciatyvą skaitmeninio turto rinkoms, siekiant užtikrinti, kad Jungtinės Valstijos išliktų priešakyje. Ji pabrėžė, kad reikia rinkti duomenis, ištirti ankstesnių bandomųjų programų ypatybes ir sukurti pragmatišką požiūrį į skaitmeninį turtą ir tokenizavimą. Taip elgdamasi CFTC gali vykdyti savo įgaliojimus skatinti atviras, skaidrias, konkurencingas ir finansiškai patikimas rinkas.

Apibendrinant, Komisijos nario Phamo pastabose pabrėžiama JAV reguliavimo smėlio dėžės svarba kriptovaliutų naujovėms. Pradėdamos bandomąją skaitmeninio turto rinkų programą, Jungtinės Valstijos gali sukurti saugią sistemą naujoms technologijoms ir rinkos struktūroms pagal esamus reglamentus ir apsaugą, užtikrindamos ekonomikos augimą ir konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.

Šaltiniai:

– CFTC komisarės Caroline D. Pham pastabos prieš Cato institutą „Staying Ahead of the Curve: Crypto Regulation and Competitiveness“