Naujas Europos reglamentas verčia „Apple“ priimti USB-C įkrovimą, skirtą „iPhone 15“.

„Apple“ paskelbė, kad jos naujausia produktų linija „iPhone 15“ bus aprūpinta USB-C prievadais, o ne patentuotais „Lightning“ prievadais. Šis žingsnis yra atsakas į naują Europos reguliavimo institucijų priimtą taisyklę, įpareigojančią naudoti USB-C įkrovimą elektroniniuose įrenginiuose, įskaitant išmaniuosius telefonus. Šiuo pakeitimu siekiama sumažinti elektroninių atliekų kiekį ir padaryti įkrovimo laidus suderinamus keliuose įrenginiuose.

„Apple“ tradiciškai save laiko pagrindine savo didelės vartotojų bazės vartų prižiūrėtoja, tačiau dabar ji patiria vis didesnį spaudimą iš viso pasaulio reguliavimo institucijų. Be USB-C reikalavimo, „Apple“ Europoje susiduria su naujomis taisyklėmis, kurios privers ją leisti parduoti „iPhone“ programėles ne „App Store“. Kompanija taip pat tiriama Jungtinėse Valstijose dėl to, kad ji blokuoja kitiems asmenims naudotis „iPhone“ mokėjimo palietus funkcija, be to, Kinijos darbo vietose imamasi griežtų veiksmų prieš „iPhone“ naudojimą.

Nors šie reguliavimo iššūkiai kyla tuo metu, kai „Apple“ bando atnaujinti savo verslą, mažėjant „iPad“ ir „Mac“ kompiuterių pardavimui, bendrovė vis dar yra dominuojanti jėga išmaniųjų telefonų rinkoje. „iPhone“ ir toliau sudaro daugiau nei pusę visų „Apple“ pajamų, o bendrovė kasmet parduoda daugiau nei 200 mln.

„IPhone 15“ serijoje yra keletas patobulinimų ir naujų funkcijų, tokių kaip geresnės kameros, mažesnės kraštinės aplink ekraną ir galimybė įrašyti trimatį vaizdo įrašą. Aukščiausios klasės Pro modeliai taip pat pasižymi lengvesniu titano korpusu ir geresniu našumu naudojant pažangiausią gamybos procesą. „Apple“ taip pat padidino savo aukščiausio modelio „iPhone Pro Max“ kainą 9 procentais.

„Apple“ taip pat pristatė savo „Apple Watch“ pasiūlymų atnaujinimus, įskaitant 9 serijos laikrodį, leidžiantį vartotojams atsiliepti į telefono skambučius du kartus bakstelėjus nykščiu ir rodomuoju pirštu. Lauko entuziastams skirtas Apple Watch Ultra pasižymi ryškesniu ekranu ir naujomis galimybėmis dviratininkams.

Apskritai, nors iPhone serijos pakeitimai gali būti novatoriški, jie suteikia pakankamai paskatų senesnius įrenginius turinčius vartotojus atnaujinti. Tačiau, kad išlaikytų savo pozicijas rinkoje, „Apple“ turės pereiti prie vis didesnio viso pasaulio reguliavimo institucijų tikrinimo.

