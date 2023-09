Už stiklo: Los Andželo „Kings“ treniruočių stovykla – žvilgsnis į NHL ikisezonį

By

Nacionalinė ledo ritulio lyga (NHL) ir NHL tinklas paskelbė apie savo bendradarbiavimą su Los Andželo „Kings“ ketvirtajam jų ikisezoninio dokumentinio filmo „Behind The Glass“ sezonui. Šis trijų dalių serialas, sukurtas NHL Network kartu su NHL Productions, leis pažvelgti į NHL ikisezoninio sezono intensyvumą, dramą ir konkurenciją per dukart Stenlio taurės čempionų karalių objektyvą.

Artėjantį „Behind The Glass“ sezoną „Kings“ išvyks į Pietų pusrutulį, kai Melburne, Australijoje, žais su Arizona Coyotes 2023 m. NHL Global Series. Tai bus pirmosios NHL rungtynės Australijoje, o tai suteiks serijai įspūdžių. Žaidėjai bus mikrofonuojami ir rodomi toli nuo aikštės, o gerbėjams bus pasiūlytas neprilygstamas turinys, kai jie varžysis dėl vietos sąraše ir ruošiasi reguliariojo sezono atidarymui.

Po dviejų Stenlio taurės atkrintamųjų varžybų iš eilės „Kings“ padidino lūkesčius dėl organizacijos. „Behind The Glass“ daugiausia dėmesio skirs komandos viceprezidentui ir generaliniam vadybininkui Robui Blake'ui ir vyriausiajam treneriui Toddui McLellanui, nes jie vadovauja komandai per visą treniruočių stovyklą ir formuoja daugiamečio Stenlio taurės pretendento viziją. Seriale taip pat bus aprašyti pagrindiniai žaidėjai, tokie kaip naujai įsigytas centras Pierre'as-Lucas Dubois, kylančios žvaigždės Adrianas Kempe ir Kevinas Fiala bei pagrindiniai žaidėjai veteranai Anze Kopitar ir Drew Doughty. Komandos prezidentas Luc Robitaille pateiks unikalių įžvalgų apie tai, ką reiškia būti karaliumi.

Pirmą kartą „Behind The Glass“ premjera įvyko 2018 m., siūlydama gerbėjams precedento neturintį žvilgsnį į NHL išankstinį sezoną Naujojo Džersio „Devils“ akimis. Nuo tada seriale buvo rodomi Philadelphia Flyers ir Neshville Predators. Šių metų leidimas padidins tarptautinę kelionę į Melburną, Australiją.

Gerbėjai gali tikėtis pamatyti išskirtinį papildomą turinį ir klipus iš kiekvienos „Behind The Glass“ serijos, bendrinamos skaitmeninėse ir socialinės žiniasklaidos platformose naudodami grotažymę #BehindTheGlass. Be to, kiekviena serija bus pasiekiama NHL „YouTube“ platformoje, o tai suteiks gerbėjams daugiau galimybių dalyvauti seriale.

„Behind The Glass“: „Los Angeles Kings“ treniruočių stovykla žada priartinti gerbėjus prie žaidimo ir suteikti unikalią ir niekad nematytą požiūrį į komandą ir ikisezoninį sezoną. Turėdami precedento neturinčią prieigą, šie dokumentiniai filmai tikrai sužavės gerbėjus, kurie laukia artėjančio NHL sezono.

