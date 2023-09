Kaip įdarbinti Mintharą nežudant Baldur's Gate 3

By

Vienas iš populiariausių NPC Baldur's Gate 3 yra Minthara, Tamsusis elfas, kuris pažadėjo savo ištikimybę Absolute. Daugelis žaidėjų nekantrauja ją užverbuoti kaip romantišką kompanionę, tačiau norėdami tai padaryti, jie turėjo atlikti užduotį, kuri apėmė daug žudynių. Tačiau vienas protingas žaidėjas atrado būdą, kaip užverbuoti Mintharą neatimant gyvybės.

Paprastai, norint, kad Minthara prisijungtų prie jūsų pusės, jums reikės atlikti jos pateiktą užduotį, kad išžudytumėte visus Smaragdų giraitėje. Tai apimtų kruviną susidūrimą su Tieflingais ir druidais, padedant Mintharos goblinų kariams. Tačiau „Reddit“ vartotojas Wulfrinnanas pasidalijo metodu, kaip „nekaltai“ įdarbinti Mintharą.

Pagal Wulfrinnan metodą pirmiausia turėtumėte pasikalbėti su Molo gaujos Tiefling vaikais apie druidų stabo vagystę. Tada pavogkite stabą, kad išvengtumėte ritualo. Tai sukeltų kovą tarp Tieflingų ir Druidų, į kurią turėtumėte arba bėgti, arba išslapinti. Po to praneškite Mintharai giraitės vietą, o kai abu grįšite, visus gynėjus rasite mirusius. Tai leis vėliau žaidimo metu įdarbinti Mintharą nieko nežudant.

Nors iš pirmo žvilgsnio šis metodas gali atrodyti nekaltas, svarbu pažymėti, kad jis vis tiek apima manipuliavimą ir apgaulę. Tai primena panašius morališkai dviprasmiškus pasirinkimus kituose RPG, pavyzdžiui, „Star Wars: Knights of the Old Republic“. Tačiau jei jums labiau patinka žaisti kaip personažą, kuris stengiasi išlaikyti švarias rankas, šis metodas gali būti naudingas „Baldur's Gate 3“ gudrybė.

