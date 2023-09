Baldur's Gate 3 direktorius atveria duris DLC kampanijai

By

Neseniai duodamas interviu oficialiame „Dungeons & Dragons“ „YouTube“ kanale „Baldur's Gate 3“ direktorius Swenas Vincke užsiminė, kad žaidimui vis tiek gali būti atsisiunčiamo turinio (DLC) kampanija. Nors Vincke nepateikė konkrečios informacijos, jis paminėjo, kad DLC gali vykti skirtinguose žaidimo taškuose ir pasiūlė lankstumo jo siužeto ir žaidimo atžvilgiu.

Vincke taip pat atskleidė, kad Larian Studios, Baldur's Gate 3 kūrėjas, šiuo metu dirba su kitu žaidimu kartu su nuolatiniu Baldur's Gate 3 palaikymu asmeniniame kompiuteryje ir PS5. Kadangi komandos yra septyniose skirtingose ​​šalyse, suprantama, kad DLC gali būti ne pagrindinis jų prioritetas, nes jos daugiausia dėmesio skiria naujausios „Xbox“ serijos versijos paruošimui.

Nepaisant to, kad Vincke pripažino iššūkius, susijusius su žaidimo lygio ribos pakėlimu, jis teigė, kad tai nėra neįmanoma. Baldur's Gate 3 žaidėjai šiuo metu yra apriboti iki maksimalaus lygio 12, o penktasis Dungeons & Dragons leidimas leidžia žaidėjams pasiekti 20 lygį. Vincke paaiškino, kad aukštesnio lygio nuotykiams reikalingas didelis tobulėjimas ir įvairūs iššūkiai, tačiau primygtinai reikalavo, kad 13–20 lygio kampanija yra įmanoma.

Be kitų naujienų, Baldur's Gate 5 PS3 prievadas tapo aukščiausiai įvertintu žaidimu konsolėje, aplenkdamas tokius populiarius pavadinimus kaip Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt ir God of War: Ragnarok.

Šaltiniai:

– „YouTube“ kanalas „Dungeons & Dragons“.

- PC žaidėjas