Tyrimų duomenimis, mažiau nei pusė australų turi 5G telefonus

Remiantis naujausiais kainų palyginimo svetainės „Finder“ atliktais tyrimais, tik 46% mobiliuosius telefonus naudojančių australų turi įrenginį, galintį priimti 5G ryšį. Ši išvada pagrįsta Consumer Sentiment Tracker, tiesiogine apklausa, kurioje dalyvavo daugiau nei 53,000 24 australų. Apklausa taip pat atskleidė, kad 5% respondentų nenori 8G aprėpties, o 5% prisipažino nežinantys, kas yra 22G. Tačiau 5% dalyvių pareiškė norą ateityje atnaujinti į XNUMXG telefoną.

Be to, tyrimas atliekamas tuo metu, kai 3G tinklai artėja prie pabaigos. Didžiosios Australijos telekomunikacijų bendrovės, tokios kaip „Vodafone“, „Telstra“ ir „Optus“, paskelbė apie planus uždaryti savo 3G tinklus ir pertvarkyti technologiją, kad patobulintų naujesnius 4G ir 5G tinklus. „Vodafone“ savo 3G tinklą ketina išjungti iki gruodžio 15 d., po to „Telstra“ 2024 m. birželį ir „Optus“ 2024 m. rugsėjo mėn.

Ekspertai teigia, kad asmenys, turintys senesnius įrenginius, turės greitai atnaujinti, kitaip jie gali prarasti ryšį. Tai apima „iPhone“ savininkus, nes senesni nei „iPhone 6“ modeliai turės prieigą tik prie 3G, kuris kitais metais nebebus palaikomas. 3G išjungimas taip pat paveiks ne telefono įrenginius, tokius kaip apsaugos sistemos, medicininės signalizacijos, EFTPOS aparatai ir kai kurių automobilių nuotolinio paleidimo sistemos. Asmenims, kurie naudojasi tokiais įrenginiais, patariama pasitarti su jų gamintojais arba tinklo teikėjais, kad nustatytų, ar jie bus paveikti.

Tačiau tiems, kurie mobiliuosius telefonus įsigijo per pastaruosius kelerius metus, nerimauti neverta, nes net jei jų įrenginiai nepalaiko 5G, 3G išjungimas jų nepaveiks. Mobilieji tinklai paprastai atnaujinami maždaug kas dešimtmetį, o senesni tinklai palaipsniui panaikinami. Penktosios kartos mobiliojo ryšio tinklai 5G pirmą kartą buvo pristatyti 2019 m., o tikimasi, kad 6G bus pristatytas iki dešimtmečio pabaigos.

Apskritai tyrimas atskleidžia dabartinę mobiliojo ryšio aplinką Australijoje, kur mažiau nei pusė gyventojų naudojasi 5G telefonais. Tobulėjant technologijoms, asmenims tampa itin svarbu nuolat atnaujinti savo įrenginius, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ryšys ir galimybė naudotis naujausiomis tinklo galimybėmis.

Šaltiniai:

– Finder Research

- M2M ryšys