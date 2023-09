„Apple TV Plus“ susitinka su „Godzilla“ su „Monarch: Legacy of Monsters“ anonsu

„Apple TV Plus“ tęsia sėkmingų laidų seriją, kai debiutuoja pirmasis „Monarch: Legacy of Monsters“ anonsas. Serialas žymi „Apple“ įsiveržimą į „Godzilla“ pasaulį, žadėdamas pristatyti tikrai gerą populiariosios monstrų franšizės televizijos ekranizaciją.

„Monarch: Legacy of Monsters“ veiksmas vyksta „Lionsgate“ filme „MonsterVerse“, kuris prasidėjo 2014 m. Godzilos paleidimu iš naujo ir apima tokius filmus kaip „Kong: Skull Island“, „Godzilla: King of the Monsters“ ir „Godzilla vs. Kong“. Prieš franšizei grįžtant į kino teatrus kitais metais, serialu siekiama užpildyti kai kurias Godzilos istorijos spragas.

Istorija pasakoja apie armijos karininką Lee Shaw, kurį jaunystėje vaizdavo Wyattas Russellas ir Kurtas Russellas (Wyatt tėvas) kaip senesnę versiją. Lee dirba su monstrų organizacija „Monarch“ ir vėliau bando perspėti pasaulį apie pavojus, kurių liudininku jis buvo. Kartu su Lee brolis ir sesuo atskleidžia monarcho paslaptis, pridedant siužetui dar vieną intrigos sluoksnį.

Nors daugelis detalių apie serialo siužetą lieka neatskleistos, anonsas tikrai daro įspūdį vaizdo ir masto požiūriu. Panašu, kad „Monarch: Legacy of Monsters“ prilygsta „MonsterVerse“ filmų didybei, kuriame rodomi įspūdingi monstrai, jaudinančios scenos kūriniai ir žavus Godzilos planas.

Akivaizdu, kad „Apple“ nepagailėjo išlaidų prikeldama šį epinį serialą į gyvenimą. Rodomos produkcijos vertės rodo įsipareigojimą vykdyti teisingumą mylimai „Godzilla“ franšizei. Nors visada yra nusivylimo tikimybė, remiantis tuo, ką matėme iki šiol, ji gali tapti viena geriausių 2023 m. TV laidų.

„Monarch: Legacy of Monsters“ premjera įvyks lapkričio 17 d. per „Apple TV Plus“.

