Šiandien pristatomas labai lauktas „iPhone 15“ serijos telefonas

Šiandien bus išleista ilgai laukta iPhone 15 serija, o gerbėjai visame pasaulyje nekantriai laukia jos pristatymo. Tikimasi, kad šis 16-osios kartos ikoninis išmanusis telefonas pristatys daugybę naujų funkcijų, kurios dar kartą pakeis išmaniųjų telefonų sceną.

Sklando gandai, kad Apple pristatys du modelius iš iPhone 15 serijos – iPhone 15 Pro ir didesnį iPhone 15 Pro Max. „IPhone 15 Pro“ bus su 6.1 colio ekranu, o „Pro Max“ modelis galės pasigirti 6.7 colio įstrižainės ekranu. Be to, taip pat bus standartiniai iPhone 15 ir iPhone 15 Plus, taip pat Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra antroji karta ir Apple AirPods Pro antroji karta.

Nors „Apple“ nepateikė jokios oficialios informacijos apie naujus „iPhone“, nutekintuose pranešimuose teigiama, kad jie bus lengvesni nei ankstesni modeliai, pailgins baterijos veikimo laiką ir turės patobulintą kamerą. Vienas iš patvirtintų pakeitimų yra tas, kad naujuose „iPhone“ bus USB-C įkrovimo laidas, o ne patentuotas žaibo kabelis, kuris buvo naudojamas ankstesniuose modeliuose. Šis sprendimas atitinka ES teisę, pagal kurią visi nešiojamieji įrenginiai turi būti suderinami su universaliu įkrovikliu iki 2024 m. gruodžio mėn.

Kalbant apie kainas, tikslūs skaičiai neskelbti, tačiau rodo, kad naujieji „iPhone“ gali būti šiek tiek brangesni nei jų pirmtakai. „Apple“ 2023 m. „iPhone“ ir laikrodžių asortimentą bus galima įsigyti tik rugsėjo 22 d.

Labai lauktas pristatymo renginys, žinomas kaip „Wonderlust“, vyks Steve'o Jobso teatre Apple Parke, Kalifornijoje. Gerbėjai gali stebėti tiesioginę renginio transliaciją 6 val. JK laiku ir gauti visą informaciją apie naujus „iPhone“ ir kitus įdomius produktus.

