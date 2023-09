„Apple“ ketina pristatyti „iPhone 15“: ko tikėtis

By

Labai lauktas „Apple“ metinis produkto pristatymas jau visai šalia, o visų žvilgsniai nukreipti į „iPhone 15“ pristatymą. Gandai ir pranešimai rodo, kad naujausioje „Apple“ pavyzdinio įrenginio iteracijoje bus daug naujų funkcijų, įskaitant „Android“ panašų. įkrovimo prievadas ir patobulintas fotoaparato priartinimas. Tačiau analitikai perspėja, kad šie papildymai gali prisidėti prie didesnės kainos vartotojams.

„Wedbush Securities“ analitikų teigimu, „iPhone 15“ modelių kainos gali būti maždaug 100 USD didesnės nei ankstesnių „Apple“ išmaniųjų telefonų linijų. Tai būtų pirmas kartas per daugelį metų, kai technologijų milžinas padidino savo iPhone kainas. Bazinio modelio – 6.1 colio „iPhone 15“ su 128 gigabaitų atminties – kaina gali prasidėti nuo 899 USD, o didesnio 6.7 colio „iPhone 15 Plus“ – nuo ​​999 USD. Nepaisant to, per kelis mėnesius po išleidimo vartotojai gali rasti nuolaidų iš pagrindinių JAV telefonų operatorių.

Tikimasi, kad „iPhone 15“ pateiks keletą reikšmingų atnaujinimų. Wedbush analitikai teigia, kad įrenginyje bus greitesnis A17 bioninis lustas, pailgėjęs akumuliatoriaus veikimo laikas, C tipo įkrovimo prievadas, patobulinta fotoaparato technologija ir titano briaunos. Viena iš išskirtinių savybių yra periskopinis teleobjektyvas iPhone 15 Pro Max, kuris žymiai padidina optinio priartinimo galimybes. Su 5x–6x optiniu priartinimu jis siūlo dvigubai didesnį priartinimą nei ankstesnis iPhone 14 Pro. Be to, „iPhone 15“ greičiausiai naudos USB-C įkrovimo prievadą, panašų į tuos, kurie yra „Android“ išmaniuosiuose telefonuose.

Apsispręsti, ar atnaujinti į „iPhone 15“, gali būti sudėtinga, ypač jei jau turite palyginti naują „iPhone“, pvz., „iPhone 12“ ar naujesnį modelį. Technologinių tyrimų įmonės „The Futurum Group“ tyrimų direktorius Olivier Blanchard teigia, kad sprendimas turėtų priklausyti nuo to, kokio tipo ragelį šiuo metu naudojate. Jei turite senesnį modelį, naujasis „iPhone 15“ lustas, patobulintos kameros funkcijos ir USB-C prievadas gali būti reikšmingas žingsnis į priekį. Tačiau jei turite naujesnį „iPhone“, dėl novatoriškų pažangų trūkumo gali būti, kad dabartinio įrenginio naudojimas yra pagrįstas pasirinkimas.

Šaltiniai:

– Wedbush vertybiniai popieriai

– CBS MoneyWatch