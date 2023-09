„IPhone 15 Pro“ ir „15 Pro Max“: pagrindinis atnaujinimas

By

„IPhone 15 Pro“ ir „15 Pro Max“ yra naujausi „Apple“ serijos papildymai ir jie yra su kai kuriais esminiais atnaujinimais. Vienas reikšmingiausių pakeitimų – USB-C įdiegimas, pakeičiantis „Lightning“ prievadą. Tai reiškia, kad dabar vartotojai gali naudoti universalius laidus įvairiose platformose ir įkrauti savo iPhone naudodami įkroviklį ir laidą iš savo iPad Pro, MacBook Pro ar Galaxy įrenginių.

„Apple“ taip pat atliko keletą „iPhone 15 Pro“ serijos dizaino patobulinimų. Naujieji modeliai pasižymi kontūriškais kraštais ir ploniausiais kada nors matytais „iPhone“ rėmeliais. Nepaisant šių pakeitimų, bendri telefonų matmenys buvo sumažinti, išlaikant tokius pačius ekrano dydžius kaip ir ankstesnės kartos.

Siekdama sumažinti svorį, „Apple“ naujų „Pro“ modelių rėmuose nerūdijantį plieną pakeitė titanu. Naudojant 5 klasės titaną, kuris taip pat naudojamas marsaeigiuose, šie modeliai yra lengviausi iki šiol „Pro“ modeliai. Be to, rėmelių tekstūra yra šepečiu, kuri pasiekiama per kruopštų 14 valandų procesą.

Nutildymo jungiklis „iPhone 15 Pros“ buvo paverstas veiksmo mygtuku. Paspaudus ir palaikius mygtuką, įjungiamas tylus režimas, o vieną ar du kartus paspaudus galima atlikti įvairius veiksmus, pavyzdžiui, greitai atidaryti kamerą.

Naujųjų „iPhone“ ekranas išlieka toks pat, kaip ir ankstesnės kartos: „iPhone 15 Pro“ turi 6.1 colio Super Retina XDR OLED ekraną, o „iPhone 15 Pro Max“ – 6.7 colio ekraną. „Pro“ modeliuose taip pat yra prisitaikantis 120 Hz („ProMotion“) atnaujinimo dažnis, HDR10, „Dolby Vision“ ir didžiausias 2,000 nitų ryškumas.

„IPhone 15 Pro“ fotoaparatų sistema yra visiškai nauja, pradedant 48 MP pagrindine kamera su didesniu jutikliu ir antros kartos jutiklio poslinkio stabilizavimu. Tai leidžia vartotojams užfiksuoti 48 MP HEIF vaizdus ir pasinaudoti įvairiais priartinimo režimais su skirtingu židinio nuotoliu.

„IPhone 15 Pro Max“ pristato pirmąją „iPhone“ periskopo kamerą, leidžiančią priartinti iki 5 kartų. Periskopo kameros optinė konstrukcija yra unikali, keturis kartus atspindinti šviesą į sulankstytą jutiklį.

„IPhone 15 Pro“ ir „Pro Max“ maitina A17 Pro lustas, sukurtas naudojant 3 nm procesą. Lustas gali pasigirti 6 branduolių procesoriumi, 6 branduolių GPU su aparatinės įrangos pagreitintu spindulių sekimu ir 16 branduolių neuroniniu varikliu, skirtu patobulintoms mašinų mokymosi galimybėms. A17 Pro lustas taip pat turi Display Engine su specialiais AV1 ir ProRes kodekais, leidžiančiais vartotojams užfiksuoti 4k 60 kadrų per sekundę vaizdo įrašus ProRes RAW formatu.

„IPhone 15 Pro“ ir „15 Pro Max“ galima užsisakyti iš anksto, jų kainos prasideda atitinkamai nuo 999 USD ir 1,199 22 USD. Abu modeliai bus pristatyti rugsėjo XNUMX d.

