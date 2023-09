„Apple“ pristato „iPhone 15“ ir anglies atžvilgiu neutralius produktus

By

Neseniai „Apple“ savo būstinėje Cupertino mieste, Kalifornijoje, surengė renginį, kuriame pristatė savo naują „iPhone“ asortimentą ir paskelbė apie savo įsipareigojimą neutralizuoti anglies dioksidą. Paleidimas vyksta tuo metu, kai pasaulinė išmaniųjų telefonų pramonė susiduria su iššūkiais dėl ekonominio neapibrėžtumo, ypač Kinijoje.

Vienas svarbiausių naujojo „iPhone 15“ pakeitimų – po ginčo su Europos Sąjunga „Lightning“ įkroviklio prievadų pakeitimas universaliu įkrovikliu. Be to, „Apple“ atskleidė, kad jie pradėjo gaminti „iPhone“ Indijoje kartu su savo pagrindiniu gamybos centru Kinijoje. „IPhone 15“ gamyba pradėta praėjusį mėnesį „Foxconn Technology Group“ gamykloje Tamil Nadu.

Kalbant apie dizainą, bazinėje „iPhone 15“ versijoje dabar yra piliulės formos dinaminės salelės ekrano išpjova, matyta ankstesniame „iPhone 14 Pro“. Telefone taip pat yra nauja kamerų sistema, kurioje yra 48 megapikselių objektyvas, o tai yra reikšmingas ankstesnio 12 megapikselių jutiklio atnaujinimas. Be to, buvo pristatyta nauja pagalbos kelyje per palydovą funkcija.

Pavyzdiniuose „Pro“ modeliuose „Apple“ pristatė titaną kaip konstrukcinę medžiagą, pakeičiančią nerūdijantį plieną. „Pro“ modeliuose taip pat yra patobulinta kamerų sistema, įskaitant naują 5x teleobjektyvą ir patobulintą prasto apšvietimo, didelės raiškos veikimą. Su trimis fotoaparato objektyvais Pro modeliai siūlo septynis skirtingus židinio nuotolius.

„Apple“ taip pat pristatė naują savo išmaniojo laikrodžio „Watch 9“ versiją, kurioje yra lustas su patobulintomis dirbtinio intelekto galimybėmis, kad būtų galima natūralesnė balso sąveika. „Watch 9“ yra naujas gestas viena ranka, leidžiantis vartotojams du kartus bakstelėti rodomąjį ir nykštį, kad galėtumėte atlikti tokias veiklas kaip atsiliepti arba baigti skambučius.

Renginio metu Apple generalinis direktorius Timas Cookas pabrėžė bendrovės įsipareigojimą iki 2030 m. pasiekti nulinį poveikį. Siekdama šio tikslo, Apple pristatė savo pirmąjį anglies atžvilgiu neutralų gaminį – aliuminį Apple Watch, kuris pakeičia odinius dirželius nauja medžiaga. vadinamas „finewoven“. Jie taip pat pristatė „Ultra“ laikrodžio versiją, pasižyminčią ryškesniu ekranu ir išlaikančiu anglies neutralumą.

Apskritai, naujausias „Apple“ pristatymas parodo jų atsidavimą naujovėms, aplinkos tvarumui ir gamybos pajėgumų plėtrai Indijoje.

Šaltiniai:

– HT korespondentas, Naujasis Delis, 13 m. rugsėjo 2023 d. (šaltinis)

– Vaizdo kreditai: „Apple“ / ekrano kopija (šaltinis)